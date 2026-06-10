Ça y est : Virtua Fighter fait son grand retour avec Virtua Fighter Crossroads

Tout le monde l’attendait depuis des années, et là, c’est désormais officiel ! À l’occasion du Summer Game Fest 2026, SEGA a enfin officiellement levé le voile sur Virtua Fighter Crossroads, le nouvel épisode développé par Ryu Ga Gotoku Studio. La mythique franchise de combat 3D de SEGA est donc bel et bien de retour sous les projecteurs, avec de nouvelles mécaniques, de beaux graphismes, et bien sûr, ses personnages emblématiques.

Virtua Fighter Crossroads, un nouveau nom pour une nouvelle vision

Jusqu’ici connu sous l’appellation provisoire de “New Virtua Fighter Project”, le projet porte désormais un nom officiel : Virtua Fighter Crossroads. Selon SEGA, ce nouvel opus proposera bien plus qu’une simple suite ou remise à niveau de la licence. Toutefois, même si le studio japonais veut attirer de nouveaux joueurs, il n’est pas question pour autant d’abandonner l’exigence technique qui caractérise la franchise depuis ses débuts.

Les premières images de gameplay dévoilées lors du SummerGame Fest de vendredi dernier ont notamment permis d’apercevoir plusieurs nouvelles mécaniques, dont les systèmes Break & Rush, Stunner, Stun Combo et Flow Guard. Deux styles de combat distincts, baptisés Standard et Uprising, seront également disponibles afin d’offrir différentes approches des affrontements. En d’autres termes, c’est comme les styles Classique et Modern de Street Fighter 6.

De quoi rendre les combats plus spectaculaires et accessibles tout en conservant la profondeur stratégique qui a toujours fait la force de la série. Regardez :

Outre son nouveau gameplay, Virtua Fighter Crossroads introduira également un tout nouveau mode narratif. Une première pour la licence, qui s’est toujours centrée sur la compétition et la maîtrise du gameplay avec les précédents opus. SEGA promet une aventure où les choix du joueur, mais aussi ses victoires et ses défaites, auront un impact sur le déroulement du récit.

Le slogan dévoilé sur le site officiel résume cette nouvelle direction : une ville inédite, une histoire jamais racontée et un Virtua Fighter entièrement repensé.

Pour le moment, Virtua Fighter Crossroads n’a pas encore de plateforme de sortie. Par contre, on a déjà une fenêtre de lancement : 2027.