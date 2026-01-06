CES 2026 – MOVA dévoile les robots tondeuses LiDAX Ultra et ViAX Series : l’IA redéfinit l’entretien du jardin

À l’occasion du CES 2026 à Las Vegas, MOVA frappe fort sur le segment des robots tondeuses intelligents. Déjà reconnu comme le leader mondial des robots tondeuses à technologie LiDAR en 2025, le constructeur présente deux nouvelles gammes ambitieuses : LiDAX Ultra Series et ViAX Series. Deux approches complémentaires, mais un même objectif : simplifier radicalement l’entretien du jardin grâce à l’intelligence artificielle, sans fil périphérique ni installation complexe.

LiDAX Ultra Series : la tonte intelligente pour les jardins exigeants

Véritable produit phare de l’année pour la marque, la LiDAX Ultra Series s’adresse aux jardins de taille moyenne à grande. Cela inclut les terrains complexes. MOVA mise ici sur une technologie de navigation particulièrement avancée, combinant un LiDAR 3D à 360° et une caméra HDR 1080p assistée par IA.

Baptisé UltraView™ 2.0, ce système offre une vision panoramique de l’environnement. Il est capable de détecter des obstacles jusqu’à 70 mètres, avec une précision centimétrique. Résultat : une cartographie automatique ultra-rapide, une navigation fiable de jour comme de nuit. Il assure aussi un évitement intelligent de plus de 300 types d’obstacles, sans dépendre de balises RTK ou de conditions GPS idéales.

L’un des points forts de cette gamme reste son installation clé en main. Dès la sortie du carton, le robot est opérationnel, sans fil périphérique ni configuration fastidieuse. Une approche qui confirme la volonté de MOVA de rendre la haute technologie accessible au plus grand nombre, sans compromis sur les performances.

Une tonte précise, même dans les zones difficiles

Si la navigation impressionne, la qualité de coupe n’est pas en reste. Grâce au système UltraTrim™ 1.0, le disque de coupe s’étend automatiquement. Cela lui permet de longer les murs, haies et bordures avec une précision remarquable. Les roues tout-terrain assurent quant à elles une excellente motricité. Elles permettent de gravir des pentes jusqu’à 45 % et de franchir des obstacles de 4 cm.

Compacte, la LiDAX Ultra est également capable d’évoluer dans des passages étroits de seulement 60 cm. C’est un atout non négligeable pour les jardins aux aménagements complexes. L’ensemble est pilotable via l’application MOVA, qui permet de gérer plusieurs cartes, de créer plus de 150 zones personnalisées, d’activer des protections pour les animaux ou encore de définir des motifs de tonte spécifiques.

La gamme se décline en plusieurs modèles — 800, 1000, 1200, 1600 et 2000. Chacun correspond à la surface de tonte recommandée en mètres carrés. Les versions 1600 et 2000 intègrent en prime un module 4G, garantissant une connexion constante même dans les zones les plus étendues.

ViAX Series : l’IA sans fil pour les jardins du quotidien

Avec la ViAX Series, MOVA démocratise la tonte intelligente sans fil périphérique pour les surfaces plus compactes, allant de 250 à 500 m². Cette gamme repose sur la technologie UltraEyes™ AI, un système de double vision capable de gérer seul la cartographie, la navigation et l’évitement d’obstacles, avec une intervention humaine minimale.

Les modèles ViAX 250 et ViAX 300 utilisent UltraEyes™ 1.0, basé sur deux caméras HDR pilotées par intelligence artificielle. Le robot détecte automatiquement les limites de la pelouse. Il distingue les zones engazonnées des surfaces non adaptées et identifie les obstacles courants — jouets, arroseurs, animaux domestiques ou petits animaux. Cela contribue à une utilisation plus sûre au quotidien.

Le ViAX 500 va encore plus loin en intégrant UltraEyes™ 2.0, qui combine la vision robotique à un LiDAR 3D à 360°. Une évolution qui améliore encore la précision de navigation, y compris dans des conditions de faible luminosité.

Une tonte homogène et pilotable depuis l’application

La gamme ViAX adopte une trajectoire de tonte en forme de U, assurant une couverture complète et régulière de la surface. Le tout est entièrement contrôlable via l’application MOVA Home, qui propose cinq modes de tonte, la gestion de deux cartes distinctes, la définition de zones spécifiques et une planification avancée des sessions.

Pensée pour offrir un excellent rapport qualité-prix, la série ViAX se positionne comme une solution idéale. Elle convient aux utilisateurs souhaitant automatiser l’entretien de leur jardin sans se lancer dans des installations techniques complexes.

Disponibilité et prix

Les LiDAX Ultra Series et ViAX Series seront disponibles à partir du 27 janvier 2026.

Les prix annoncés sont les suivants :

LiDAX Ultra 800 : 949 €

: 949 € LiDAX Ultra 1000 : 999 €

: 999 € LiDAX Ultra 1200 : 1 099 €

: 1 099 € LiDAX Ultra 1600 : 1 499 €

: 1 499 € LiDAX Ultra 2000 : 1 699 €

Côté ViAX :

ViAX 250 : 579 €

: 579 € ViAX 300 : 599 €

: 599 € ViAX 500 : 749 € (disponible à partir de mars 2026)

Les produits seront proposés sur le site officiel MOVA, sur Amazon et chez de nombreux distributeurs partenaires comme Leroy Merlin, Castorama ou Boulanger.

Une nouvelle étape pour le jardin intelligent

Avec ces deux nouvelles gammes, MOVA confirme sa volonté de s’imposer comme un acteur majeur de l’outdoor intelligent. En combinant IA avancée, navigation sans fil et simplicité d’installation, LiDAX Ultra et ViAX Series marquent une évolution significative dans l’univers des robots tondeuses. Ils dessinent un futur où l’entretien du jardin devient aussi fluide que totalement autonome.