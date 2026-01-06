Bien-être révolutionnaire : Body Scan 2 promet une santé personnalisée et durable

Depuis près de deux décennies, Withings s’impose comme un acteur clé de la santé connectée. En 2009, la marque lançait la première balance intelligente du marché. Aujourd’hui, elle pousse l’innovation plus loin avec la Body Scan 2. C’est une station de santé domestique qui promet de révolutionner la prévention et le suivi personnalisés. Annoncée pour le second trimestre 2026, cette nouvelle balance se veut un véritable laboratoire de longévité à domicile.

Body Scan 2 : La balance qui analyse 60 biomarqueurs en 90 secondes

Avec la Body Scan 2, il ne s’agit plus simplement de connaître son poids. En moins de deux minutes, elle examine soixante biomarqueurs cliniques, allant de la fonction cardiaque à l’état des cellules. Grâce à des technologies médicales innovantes, la balance mesure la santé du cœur via la cardiographie d’impédance et un ECG six dérivations. Elle détecte aussi les signes précoces d’hypertension sans brassard. Tout cela grâce à l’analyse de la vitesse de l’onde de pouls, ce qui en fait une avancée essentielle dans le domaine du Body Scan 2.

Mais ce n’est pas tout. La station va plus loin en évaluant la vitalité cellulaire (hydratation, intégrité membranaire) et le métabolisme par spectroscopie de bio-impédance ultra-haute fréquence. Également, elle analyse également la régulation glycémique pour repérer les premiers signes de résistance à l’insuline. Ce panel complet permet de détecter les signaux faibles du vieillissement, souvent avant que les pathologies n’apparaissent, grâce à la technologie de Body Scan 2.

Un outil personnalisable, pour tous les parcours de vie

La stratégie de Withings vise une approche personnalisée : chaque utilisateur reçoit des recommandations basées sur sa physiologie unique. Que vous soyez un adulte sédentaire, une personne en gestion de la ménopause, un sportif, ou encore sous traitement GLP-1 pour perdre du poids, Body Scan 2 s’adapte. Elle accompagne tous les moments où la santé peut basculer. Du stress chronique, à la prise de poids, en passant par les transitions hormonales ou la recherche d’une meilleure performance physique, faisant partie intégrante du succès du Body Scan 2.

En visualisant l’évolution de ses biomarqueurs après quelques changements de routine, chacun peut ressentir concrètement les bénéfices de ses efforts. La balance transforme la prévention en un acte quotidien, simple et tangible. La longévité n’apparaît plus comme une idée abstraite. Elle est comme une réalité palpable, à travers l’amélioration visible de sa propre santé.

Attendue d'ici mi-2026 pour 499,95 €, la Body Scan 2 sera disponible sur le site de Withings, sur Amazon.