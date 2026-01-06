Xpeng P7+ : une berline électrique ambitieuse à prix accessible

Xpeng officialise l’arrivée de sa P7+ en France avec une stratégie agressive. Le constructeur chinois propose effectivement une berline de plus de cinq mètres, riche en technologies, à partir de 45 990 euros. Ce tarif place la P7+ face à des modèles comme la Tesla Model 3 ou la BMW i4, alors qu’elle joue dans la catégorie des grandes berlines type Tesla Model S ou Mercedes EQE. L’argument est d’offrir le gabarit et les prestations d’un haut de gamme au prix d’une entrée de gamme.

La Xpeng P7+ se décline en trois versions pour séduire tous les profils

La gamme française se décline en trois finitions : Standard Range, Longue Autonomie et Performance. La première offre une puissance de 245 chevaux et une autonomie de 455 km WLTP. La version Longue Autonomie monte à 313 chevaux et 530 km, tandis que la Performance grimpe à 503 chevaux avec une transmission intégrale et 500 km d’autonomie. Toutes ont pour objectif de combiner puissance et recharge éclair.

La batterie utilise une chimie LFP, réputée pour sa sécurité et sa longévité. Si cette technologie est moins dense que le NMC, Xpeng compense par un design aérodynamique très travaillé. Résultat ? Une consommation contenue entre 15,2 et 17,4 kWh/100 km selon les versions. Il faut savoir que la P7+ ne bat pas Tesla en efficience, mais elle mise sur la rapidité de recharge pour séduire les gros rouleurs.

Au-delà du prix, la P7+ se distingue surtout par sa recharge ultra-rapide. Grâce à une architecture 800 volts, elle peut passer de 10 à 80% de batterie en seulement 12 minutes. C’est actuellement la voiture électrique la plus rapide du marché sur ce point.

Un design imposant et un équipement généreux

Avec ses 5,07 mètres de long, la P7+ dépasse même la Tesla Model S. Ce gabarit profite à l’habitabilité et au coffre, qui atteint 725 litres et plus de 2 200 litres une fois la banquette rabattue.

Côté équipements, Xpeng adopte la stratégie du « tout inclus ». De série, la P7+ propose sièges chauffants, ventilés et massants, pompe à chaleur, écran central de 15,6 pouces compatible CarPlay et Android Auto, ainsi qu’un système audio à 20 haut-parleurs. Les versions supérieures ajoutent des sièges arrière confortables et un écran de divertissement.

Enfin, l’assistant de conduite XPILOT 2.5 intègre régulateur adaptatif, centrage de voie et stationnement automatique.