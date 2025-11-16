Test – Withings ScanWatch 2 (2025) : l’élégance au service de la santé

Depuis plusieurs années, Withings s’est imposée comme la référence des montres connectées axées sur la santé. Entre design horloger et fonctions santé précises, la marque française a trouvé un équilibre que peu d’acteurs réussissent à maintenir. Avec la Withings ScanWatch 2 (édition 2025), elle franchit un nouveau cap.

Cette montre promet une surveillance améliorée 24h/24, une meilleure autonomie et un algorithme d’intelligence artificielle repensé : HealthSense 4. Des promesses ambitieuses, qui s’accompagnent d’un design revisité et d’une expérience plus fluide.

Mais que vaut-elle réellement au quotidien ? Est-elle capable de justifier son positionnement premium ?

Après plusieurs semaines de tests, entre séances de sport, nuits de sommeil et journées de travail. Voici notre retour complet.

Notre avis en bref

La Withings ScanWatch 2 conserve l’ADN de la marque tout en intégrant des nouveautés bien pensées. La mesure de la température corporelle permanente, la meilleure luminosité de l’écran OLED et l’autonomie de 35 jours font la différence.

L’interface reste simple, l’expérience fluide et la fiabilité générale solide. Malgré quelques limites (GPS dépendant du smartphone, fréquence cardiaque parfois fluctuante), la montre confirme sa place parmi les meilleures hybrides du marché.

C’est une montre que l’on oublie presque, mais qui sait se rappeler à vous quand il le faut.

Produit disponible sur WITHINGS ScanWatch 2 Montre connectée pour homme et femme, électrocardiogramme ECG, SpO2, température, suivi du sommeil, santé respiratoire, activités, calories, étanche, batterie de 30 jours, Android

Voir l'offre 340,85 €

Unboxing et design

À l’ouverture de la boîte, Withings soigne encore les détails. La présentation est sobre : la montre, un câble de recharge USB-C, une base de recharge, et un petit guide de démarrage. Tout est bien rangé, à la manière d’un produit horloger.

Le design conserve la philosophie des précédentes versions. Boîtier en acier inoxydable, verre saphir inrayable, cadran analogique et un discret écran OLED circulaire. Ce dernier, s’intègre parfaitement au cadran. Il n’y a pas de surenchère technologique : on reste dans l’élégance.

Disponible en deux tailles (38 mm et 42 mm), elle s’adapte à la majorité des poignets. Le bracelet est souple, agréable à porter, même pendant le sport. Également, son confort rappelle celui de la version précédente, dont elle reprend l’esprit tout en modernisant l’ensemble.

Le poids reste contenu : environ 35 g pour la version 38 mm, un peu plus de 50 g pour la 42 mm. En main, on sent la qualité de fabrication, sans lourdeur excessive. Ce qui frappe, c’est la cohérence esthétique : pas d’effet « gadget », mais une vraie montre à porter au quotidien, qu’on soit au bureau ou à la salle.

Face à la génération précédente, le design gagne en finesse. Par ailleurs, le capteur de température intégré à l’arrière est quasi invisible, et la couronne rotative offre une navigation plus fluide. Ce souci du détail est typique de Withings, toujours fidèle à une approche premium à la française.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités de la ScanWatch 2

La ScanWatch 2 embarque un ensemble complet de capteurs et un nouveau moteur logiciel baptisé HealthSense 4, conçu pour offrir un suivi plus intelligent et prédictif.

Caractéristiques principales :

Boîtier : acier inoxydable poli

Verre : saphir inrayable

Écran : OLED monochrome

Bracelet : fluoroélastomère FKM

Diamètres disponibles : 38 mm / 42 mm

Poids : 34,6 g (38 mm) / 52,6 g (42 mm)

Capteurs : ECG, SpO₂, fréquence cardiaque, température corporelle, accéléromètre, altimètre

Autonomie : jusqu’à 35 jours

Résistance à l’eau : 5 ATM (50 m)

Connectivité : Bluetooth Low Energy

Recharge : Socle USB-C

Application : Withings (iOS / Android)

IA : HealthSense 4

Ce qui distingue la ScanWatch 2 de la version précédente, c’est un nouvel OS, plus d’IA, plus de précisions dans les différents capteurs. Elle repousse un peu les limites de la précédente génération. Ces fonctionnalités font d’elle une montre de santé proactive.

L’ECG reste accessible directement via la montre : il suffit de poser un doigt sur la couronne pendant 30 secondes pour obtenir un tracé complet, utile pour détecter la fibrillation auriculaire. La mesure de SpO₂ se fait quant à elle automatiquement pendant le sommeil. Côté suivi sportif, la montre détecte de nombreuses activités, avec un suivi du rythme cardiaque en continu.

L’application Withings reste un modèle de clarté : on y retrouve les tendances, les rapports de sommeil, les alertes santé et les statistiques détaillées. Également, l’ensemble est fluide et stable, sans plantage ni synchronisation hasardeuse.

Performances et efficacité de la Withings ScanWatch 2

Dès les premiers jours, la montre impressionne par sa fiabilité générale. Les capteurs réagissent vite et les résultats sont cohérents, surtout sur le sommeil et la température corporelle.

La mesure du sommeil reste un point fort : les phases (léger, profond, paradoxal) sont bien identifiées, et les rapports sont complets. La détection de respiration nocturne fonctionne mieux que sur la génération précédente. On voit clairement les progrès du moteur HealthSense 4.

Sur la température corporelle, la montre se montre précise. Elle détecte les variations dues à un effort ou à une récupération, et peut signaler une élévation anormale, comme un début de fièvre. Ce genre d’analyse fine reste rare sur les montres hybrides.

L’autonomie est remarquable. Même avec toutes les fonctions activées, on tient facilement trois semaines. En usage plus modéré, on approche les 30 jours. Peu de concurrentes peuvent en dire autant, surtout avec autant de capteurs actifs.

En revanche, tout n’est pas parfait. La détection automatique du sport manque parfois de précision. Néanmoins, rien de dramatique, mais cela rappelle qu’elle reste avant tout une montre santé, pas une montre sportive pure.

Pour la majorité des usages, suivi santé, sommeil, activité quotidienne, elle fait largement le travail, et avec un style que peu de concurrentes égalent. Sur ce point, elle surpasse des modèles plus tape-à-l’œil comme la Oppo Watch X2, mais avec une philosophie radicalement différente.

Utilisation au quotidien

La ScanWatch 2 s’apprécie dans la durée. On ne la regarde pas pour ses gadgets, mais pour sa discrétion. Elle s’intègre sans effort à la vie de tous les jours.

Au réveil, la montre affiche la température corporelle moyenne et la qualité du sommeil. En journée, elle suit les pas, les efforts, les montées d’escaliers, tout en restant élégante sous une chemise. Lors d’une session running, la mesure du rythme cardiaque et des calories reste pertinente.

L’écran OLED, bien que petit, suffit à afficher les notifications essentielles : appels, SMS, rappels. Ce minimalisme est agréable, car il ne noie pas le poignet sous les alertes.

L’application mobile est claire et intuitive. Au fur et à mesure des évolutions elle gagne en lisibilité et efficacité. Les graphiques de santé sont bien structurés, et l’historique permet de suivre les tendances sur plusieurs semaines. En cas de détection anormale, l’IA HealthSense 4 envoie une alerte douce mais utile.

En situation réelle, on remarque surtout la stabilité de la montre : pas de bug, pas de déconnexion intempestive, pas de recharge quotidienne. Le confort du bracelet FKM est excellent, même la nuit.

C’est un produit qu’on finit par oublier tant il se fond dans le quotidien, jusqu’à ce qu’une vibration subtile rappelle qu’il veille sur nous.

Intérêt d’achat de la ScanWatch

La Withings ScanWatch 2 (2025) s’adresse à ceux qui veulent une montre élégante, fiable et tournée vers la santé, sans les distractions des smartwatchs classiques.

Elle n’est pas conçue pour ceux qui recherchent des fonctions sportives complexes, mais plutôt pour ceux qui privilégient la précision du suivi physiologique.

Pour un usage quotidien équilibré entre style, sport léger et bien-être, elle excelle.

Son positionnement autour de 349,95 € reste cohérent, compte tenu des matériaux utilisés et de la qualité globale. Comparée à des montres plus technologiques mais énergivores, elle offre une approche plus apaisée et plus durable de la connectivité.

Pour ceux qui cherche un objet capable d’accompagnement sans pour autant être envahissant, la ScanWatch 2 est probablement l’une des meilleures montres hybrides disponibles aujourd’hui dans cette gamme de prix.

Conclusion

La Withings ScanWatch 2 confirme le savoir-faire français en matière de santé connectée. Design soigné, autonomie record, fonctions de santé précises : tout y est pour séduire ceux qui veulent suivre leur forme sans se noyer dans la technologie.

Certes, elle n’est pas exempte de défauts, comme la détection automatique du sport, mais sa philosophie minimaliste et sa fiabilité en font une valeur sûre. Elle prouve qu’on peut surveiller sa santé avec élégance et sérénité.

Produit disponible sur WITHINGS ScanWatch 2 Montre connectée pour homme et femme, électrocardiogramme ECG, SpO2, température, suivi du sommeil, santé respiratoire, activités, calories, étanche, batterie de 30 jours, Android

Voir l'offre 340,85 €