TUTO – Comment créer facilement des PDF sur iPhone ?

Les fichiers PDF restent aujourd’hui indispensables pour partager, conserver et sécuriser des documents. Sur iPhone, il est possible de générer des PDF sans installer d’applications supplémentaires. Grâce aux outils intégrés comme Fichiers et Notes, vous pouvez transformer vos papiers ou vos fichiers numériques en PDF en quelques secondes. Découvrez les étapes à suivre dans ce tutoriel !

Pourquoi utiliser le format PDF sur iPhone ?

Le format PDF est universel et reconnu sur tous les appareils. Il permet de conserver la mise en page d’un document, qu’il s’agisse d’un contrat, d’une facture ou d’un simple texte. Sur iPhone, créer un PDF est une manière simple de garder une copie numérique fidèle à l’original. Vous n’avez plus besoin de transporter des dossiers papier ou de craindre qu’un fichier change de format lorsqu’il est ouvert sur un autre appareil.

De plus, le PDF est sécurisé. Vous pouvez l’annoter, le signer ou le partager sans risque de modification involontaire. C’est pour cette raison que les professionnels comme les particuliers l’utilisent au quotidien. En intégrant cette pratique sur votre iPhone, vous gagnez en efficacité et en tranquillité.

L’application Fichiers est déjà installée sur votre iPhone. Elle permet de scanner un document papier et de le transformer en PDF.

Pour commencer, ouvrez l’application et appuyez sur les trois points en haut à droite.

Sélectionnez l’option de numérisation

Puis, placez votre téléphone au-dessus du document. L’application détecte automatiquement les bords et capture l’image.

Une fois le document scanné, vous pouvez l’éditer.

Il est possible de recadrer, de passer en noir et blanc ou de supprimer une page. Quand le résultat vous convient, appuyez sur « Terminé » puis « Enregistrer ».

Votre document est désormais disponible en PDF dans vos fichiers. Cette méthode est rapide et ne nécessite aucune application tierce.

L’application Notes offre une autre solution pratique.

Commencez par créer une nouvelle note

Par la suite, appuyez sur l’icône de trombone pour joindre un document.

Sélectionnez « Scanner des documents » et placez votre iPhone au-dessus du papier.

Le processus est identique à celui de l’application Fichiers : détection automatique, capture et édition.

L’avantage de Notes est que vous pouvez conserver vos PDF directement dans vos notes personnelles. Cela facilite l’organisation et permet de retrouver rapidement vos documents scannés. Vous pouvez ensuite les partager ou les exporter vers l’application Fichiers pour les classer dans des dossiers spécifiques.

Vous n’avez pas seulement la possibilité de scanner des documents papier. Sur iPhone, il est aussi possible de convertir des fichiers numériques en PDF. Que ce soit une photo, une page web ou un document déjà enregistré, vous pouvez utiliser les options Annotation ou Imprimer.

Ouvrez le fichier

Appuyez sur l’icône de partage

Enfin, choisissez l’une de ces deux fonctions.

Avec Annotation, vous pouvez ajouter des dessins ou des commentaires avant de sauvegarder le fichier en PDF. Avec Imprimer, il suffit de sélectionner une vignette et de maintenir la pression pour générer le PDF. Ensuite, vous pouvez l’enregistrer dans Fichiers ou l’envoyer par mail. Cette flexibilité rend l’iPhone particulièrement utile pour gérer vos documents.

Voici les étapes à suivre pour scanner et enregistrer un PDF sur iPhone :

Ouvrez l’application Fichiers ou Notes.

Sélectionnez l’option Scanner des documents.

Placez votre iPhone au-dessus du papier.

Ajustez si nécessaire avec les outils d’édition.

Appuyez sur Enregistrer pour créer le PDF.

Et voilà, vous pouvez désormais transformer n’importe quel document en PDF en moins d’une minute. Vous pouvez ensuite le partager par mail, le stocker dans iCloud ou le conserver dans vos notes. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment changer et personnaliser votre sonnerie facilement sur votre iPhone.