Kojima Productions dévoile Death Stranding: Isolations, une série animée en exclusivité sur Disney+

Décidément, Kojima a bien l’intention d’étendre l’univers Death Stranding à son paroxysme ! Après Death Stranding Mosquito, Disney+ et Kojima Productions préparent une incursion dans l’animation japonaise avec un nouveau projet, baptisée Death Stranding: Isolations, Synopsis, date de sortie…on fait le point.

Death Stranding Isolations : ce que l’on sait pour le moment

La nouvelle est annoncée lors d’un événement Disney+ Originals en Asie par Hideo Kojima lui-même. Death Stranding: Isolations marquera alors l’arrivée de la franchise dans l’animation japonaise sous forme d’anime. Contrairement à une adaptation directe du jeu, la série propose des histoires originales centrées sur les thèmes chers à Kojima : l’isolement, les connexions humaines ou encore la reconstruction dans un monde brisé. L’œuvre adoptera un « style d’animation 2D traditionnel, dessiné à la main”, avec “les meilleurs talents japonais de l’animation”, selon Kojima.

Voici le synopsis officiel de l’anime Death Stranding tel que partagé par Kojima Productions :

“Il était une fois une explosion… Les âmes solitaires des morts se manifestent dans le monde physique, à la recherche des vivants. Cependant, la connexion qu’elles créent déclenche une explosion massive qui détruit tout ce qui existe dans ce monde, un phénomène appelé Death Stranding. Ces événements anéantissent les nations ainsi que la civilisation elle-même. Les survivants sont désormais isolés, repliés sur eux-mêmes et sans aucun lien avec les autres. Alors que l’humanité est au bord du gouffre, un transporteur légendaire se met en route pour acheminer à la fois des marchandises et les souhaits de leurs expéditeurs, reconnectant les gens dans l’espoir qu’ils puissent encore être sauvés.”

Hideo Kojima lui-même officie comme producteur exécutif de Death Stranding: Isolations. E&H Production, un studio fondé par d’anciens talents de MAPPA, s’occupera de l’animation, tandis que Takayuki Sano prend la réalisation en main. Enfin, Ilya Kuvshinov se chargera du character design.

Pour l’heure, peu d’informations ont filtré concernant le casting, le nombre d’épisodes ou l’intrigue précise. Disney+ a néanmoins confirmé une sortie exclusive en 2027.

En attendant, voici le premier keyart de l’anime :