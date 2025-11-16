Souriez avec fierté : Oral-B révolutionne l’hygiène dentaire connectée pour un brossage haut de gamme

Oral-B frappe fort sur le marché des soins dentaires connectés avec une annonce qui va faire sourire les amateurs de technologie : la sortie de l’édition spéciale iO10 Gold. Avec ce modèle luxueux, la marque promet un nouvel âge d’or de l’hygiène bucco-dentaire, réunissant design haut de gamme et technologie de pointe. Prêt à (re)découvrir le brossage de dents ?

L’iO10 Gold : un concentré d’innovations pour une expérience haut de gamme

Difficile de passer à côté de la nouvelle star d’Oral-B : la iO10 Gold. Avec son look Lunar Gold brillant, elle attire tous les regards dans la salle de bain. Mais c’est surtout sous le capot que la magie opère. La grande nouveauté de cette édition ? Le mode Auto-Adaptation. Grâce à lui, la brosse analyse en temps réel la manière dont vous brossez vos dents. Elle adapte automatiquement l’intensité pour un résultat sur-mesure. On ne fait pas plus personnalisé !

Mais ce n’est pas tout. La technologie iO Sense affiche en direct la pression, la durée de brossage et les zones couvertes. Tout cela directement sur le chargeur, pour un suivi précis sans effort. Ceux qui aiment avoir un retour complet sur leurs gestes pourront aussi se connecter à l’application Oral-B, histoire d’aller encore plus loin.

La sécurité reste au cœur des préoccupations de la marque. Un capteur de pression signale aussitôt si vous appuyez trop fort, ou pas assez. Rouge, vert ou blanc selon le geste : impossible de se tromper. L’appareil pense aussi à la praticité. Grâce à la connectivité améliorée, votre smartphone vous rappelle désormais trois fois plus efficacement de changer la tête de la brosse. Plus d’excuses pour oublier ! De plus, le chargeur magnétique recharge l’appareil à 100% en trois heures, avec une alerte dès qu’il reste seulement quelques séances.

Un nouvel affichage interactif guide l’utilisateur avant, pendant et après le brossage, rendant votre routine encore plus simple et agréable.

Oral-B, l’innovation au service du quotidien

La marque ne se limite pas à l’innovation technologique. Sa mission reste de rendre le brossage accessible à tous, quels que soient les besoins ou le budget. En France, 96% des gens ont déjà eu des soucis de dents, et 4 Français sur 10 avouent ne pas toujours se brosser les dents le soir. Entre la paresse et l’oubli, beaucoup cherchent une routine plus ludique et plus efficace.

Oral-B propose une gamme iO variée, adaptée à tous. La nouvelle iO10 Gold vient compléter cette offre, en prouvant que l’on peut prendre soin de sa santé bucco-dentaire de façon connectée et stylée, sans compromis sur la performance.

L’iO10 Gold est disponible dès maintenant sur Oralb.fr et chez les principaux revendeurs, pour un prix conseillé de 500€.

Que pensez-vous de cette nouvelle façon de se brosser les dents ? Prêts à adopter le brossage intelligent ?