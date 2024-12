Mollie rend les paiements sur iPhone plus simples et accessibles en France !

Le leader européen des services financiers, Mollie, franchit un cap important en France avec le lancement de Tap to Pay sur iPhone. Cette innovation, déjà disponible en Allemagne et aux Pays-Bas, transforme l’iPhone en terminal de paiement sans contact. Et ce, sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Pratique, rapide et sécurisé, ce service s’adresse aux commerçants souhaitant simplifier leur expérience de caisse tout en répondant aux nouvelles attentes des clients.

Un paiement simple et rapide, directement depuis un iPhone

Avec Tap to Pay sur iPhone, plus besoin de lecteur de carte. L’application Mollie est compatible avec les iPhone XS ou plus récents sous la dernière version d’iOS. De plus, elle permet aux commerçants d’accepter paiements par carte bancaire, Apple Pay, et même un autre iPhone ou une Apple Watch.

La technologie NFC (Near Field Communication) assure une connexion rapide et sécurisée entre le moyen de paiement et l’iPhone. Si nécessaire, le client peut entrer un code PIN directement sur le terminal improvisé. Koen Köppen, PDG de Mollie, partage son enthousiasme : « Nous sommes ravis de permettre aux entreprises d’offrir plus de choix et de flexibilité à leurs clients. »

Dans la pratique, l’activation est immédiate depuis l’application Mollie. Cette solution élimine les coûts liés à l’achat de matériel additionnel. De même, elle offre une gestion simplifiée des transactions, que ce soit en boutique ou en déplacement.

Tap to Pay sur iPhone : une solution sécurisée et flexible pour les commerçants

Tap to Pay sur iPhone séduit aussi par sa sécurité. En effet, les transactions sont protégées par des protocoles avancés intégrés dans l’écosystème Apple. De plus, le service s’adresse à un large éventail de commerces, des petites boutiques aux grandes entreprises, en complément ou en remplacement des terminaux de paiement classiques.

Par ailleurs, les commerçants y trouvent une opportunité de répondre aux nouvelles habitudes des consommateurs. Avec l’essor des paiements sans contact, particulièrement depuis la pandémie, cette solution s’impose comme un véritable atout. « Plus besoin de multiplier les équipements ou de complexifier la gestion des paiements », explique Mollie. Cette simplicité séduit déjà plus de 200 000 clients européens qui utilisent les services de l’entreprise.