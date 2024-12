Gmail simplifie la gestion des destinataires d’e-mails !

L’application Gmail continue de s’améliorer pour répondre aux besoins des utilisateurs. Parmi les nombreuses nouveautés, une fonctionnalité simple mais extrêmement pratique vient de faire son apparition. Désormais, vous pouvez déplacer facilement les destinataires entre les champs À, Cc, et Cci grâce à un geste intuitif de glisser-déposer. Une petite amélioration qui risque de vous faciliter grandement la gestion de vos e-mails.

La gestion des champs À, Cc et Cci sur Gmail a toujours posé un petit problème. Par le passé, il était impossible de déplacer rapidement les contacts d’un champ à un autre sans les supprimer et les réécrire. C’est maintenant de l’histoire ancienne ! Désormais, vous pouvez simplement faire glisser un contact d’un champ à l’autre. Cette fonction, disponible sur la version Android de l’application, a déjà fait ses preuves et est maintenant disponible pour tous les utilisateurs. Plus besoin de se perdre dans les menus ou de se tromper en réécrivant les adresses manuellement.

En revanche, si vous déplacez un contact déjà présent dans un champ, celui-ci sera remplacé sans supprimer l’adresse du champ cible. Cette petite subtilité rend l’échange de contacts encore plus facile, mais pourrait surprendre certains utilisateurs au début. Quoi qu’il en soit, cette fonctionnalité va rapidement simplifier vos envois d’e-mails au quotidien.

Quelles autres nouveautés viennent compléter cette fonctionnalité ?

En parallèle de cette nouveauté, Gmail multiplie les efforts pour rester incontournable face à des alternatives comme Proton Mail, qui mise sur la confidentialité. En novembre, l’application a introduit des filtres de recherche améliorés, permettant de trier les e-mails par pertinence ou actualité. Cette fonctionnalité aide à retrouver rapidement des messages, même dans une boîte de réception saturée.

De plus, les utilisateurs Android bénéficient désormais d’un raccourci pour peaufiner leurs brouillons plus efficacement. Cependant, cette dernière option est réservée aux abonnés du forfait Google One AI Premium et aux entreprises.