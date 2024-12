L’ordinateur HTB-230D-R680E : une avancée médicale décisive

IEI Integration Corp. a récemment lancé l’ordinateur d’IA médicale HTB-230D-R680E, un appareil révolutionnaire pour l’imagerie médicale. Conçu pour améliorer la rapidité et la précision du diagnostic, cet ordinateur répond aux besoins croissants des professionnels de la santé. Grâce à ses capacités avancées, il promet un avenir plus précis dans le diagnostic médical.

Puissance de l’ordinateur HTB-230D-R680E

L’HTB-230D-R680E s’illustre par sa puissance de calcul remarquable. Avec des processeurs Intel® Core™ i9/i7/i5 de 13ème génération, il garantit une performance optimale. De plus, il prend en charge les GPU NVIDIA Quadro RTX Ampere, crucial pour le traitement des données d’imagerie. Cette technologie permet une détection précise et rapide des anomalies médicales. Ainsi, les professionnels bénéficient d’analyses plus rapides et plus fiables.

Evolutivité pour applications médicales variées

Conçu pour la diversité, le HTB-230D-R680E s’adapte facilement à diverses applications médicales, grâce à son extension PCIe x16 et ses deux PCIe x4. Il est possible d’ajouter des GPU, des cartes d’acquisition vidéo et d’autres composants. Son alimentation ATX de 700 W, conforme aux normes médicales, et son système de refroidissement à trois zones assurent un fonctionnement stable. Cela garantit qu’il répondra à toutes les exigences des environnements de soins.

Interface tactile avancée pour un diagnostic précis

Doté d’un écran tactile PCAP de 10,1 pouces, le HTB-230D-R680E améliore l’efficacité des professionnels de santé. Cet écran interactif offre une visualisation en temps réel, même avec des gants multicouches. Cela simplifie les flux de travail et offre un fonctionnement intuitif. Les diagnostics deviennent ainsi plus accessibles et précis grâce à cet outil innovant.

En conclusion, l’ordinateur d’IA médicale HTB-230D-R680E est un pas de géant dans le domaine de l’imagerie médicale. Avec sa puissance de calcul avancée, son évolutivité et son interface intuitive, il redéfinit l’efficacité médicale. De plus, en intégrant des technologies de pointe, il garantit des diagnostics plus précis et rapides. Cet outil révolutionnaire est bien parti pour transformer les pratiques médicales du futur.

