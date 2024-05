Luxolis à VivaTech 2024 : Élevez votre productivité à la troisième dimension avec leur Révolution Scan 3D

VivaTech 2024 se positionne comme l’un des événements technologiques majeurs en Europe, qui aura lieu à Paris du 22 au 25 mai 2024. Il réunit des startups, des leaders de la technologie, de grandes entreprises et des investisseurs. Luxolis participe à cet événement pour partager et présenter les dernières innovations technologiques.

Saisissez votre scanner, il est temps de pénétrer dans la troisième dimension avec Luxolis et sa technologie de pointe ! Le spécialiste de la technologie présente non seulement une caméra 3D portable, mais aussi la Caméra SceneCap AI, offrant une haute définition. Il présente également la plateforme Luxolis 3D Connect. Cette innovation est capable de révolutionner le secteur 3D.

Leader sur le marché du scan 3D portable

Luxolis a réussi à se démarquer avec des solutions combinant portabilité, simplicité d’utilisation et partage de données. Une caractéristique qui, associée à un tarif compétitif, rend la marque accessible à diverses industries et applications.

Le SceneCap AI 3D de Luxolis offre une capacité de scan 3D ultra-rapide et ultra-nette, capable de capturer des données spatiales détaillées de manière rapide et précise. Sa conception portable et sa facilité d’utilisation le rendent d’autant plus attrayant. Sa fonctionnalité de partage de données est similaire à celle des plateformes de médias sociaux comme Instagram.

Luxolis 3D Connect et 3D Scan App: innovation et collaboration

La plateforme Luxolis 3D Connect propose quant à elle un visualiseur 3D innovant optimisé pour la simulation et la rétro-ingénierie de sites. Elle dispose d’outils de mesure de dimensions et de volume, ainsi que d’une fonctionnalité de chat. Elle permet l’insertion d’images et de liens, ainsi que des fonctions d’édition 3D et de partage. Cette plateforme facilite une collaboration et une communication fluides entre les équipes, ce qui améliore la productivité et l’efficacité.

Enfin, l’application 3D Scan intègre la technologie de scan 3D aux appareils mobiles. Elle offre une polyvalence de modes de scan, allant du Lidar Scan au Room Scan, en passant par le Photo Scan et le Panorama Scan. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de capturer des environnements en 3D de différentes manières.

Stratégie marketing globale/ européenne

Luxolis a mis en place une stratégie marketing solide afin de pénétrer les marchés mondiaux et européens. Cette stratégie inclut l’analyse des marchés ainsi que la mise en place d’une stratégie marketing globale. Il implique également la création de contenus éducatifs et informatifs, ainsi que l’amélioration de l’expérience client. De plus, cela comprend la construction de réseaux et de partenariats, la participation à des événements et des salons, ainsi que l’optimisation du marketing digital. Luxolis a l’intention de porter l’innovation et l’avant-garde technologique sur tous les terrains.

Une offre adaptée à votre organisation

Avec son modèle commercial B2B, Luxolis met à disposition des solutions matérielles et logicielles pour diverses industries avec des tarifs adaptés.

Que vous soyez une Goliath de l’industrie lourde nord-américaine comme Glencore et Vale, une entreprise pétrochimique telle qu’Exxon Mobil et Chevron, ou encore une EPC asiatique comme Samsung C&T et Hyundai Heavy Industries, Luxolis propose une solution adaptée à vos besoins.

Prêt à décoller vers la troisième dimension? Partagez avec nous votre expérience Luxolis et dites-nous comment la technologie 3D a transformé votre entreprise. Il est temps d’embrasser l’avenir avec Luxolis!