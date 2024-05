Yellosis à Vivatech 2024 : Découvrez comment les toilettes intelligentes peuvent améliorer votre bien-être

Plongez au cœur de l’innovation à VivaTech 2024, le rendez-vous incontournable de la technologie en Europe, qui se tiendra à Paris du 22 au 25 mai 2024. Rejoignez startups, leaders technologiques, grandes entreprises et investisseurs pour découvrir et partager les dernières avancées technologiques. Yellosis y sera !

Connaissez-vous Yellosis ? Cette entreprise se distingue en championnant la santé des personnes, des animaux et de l’environnement. Elle le fait grâce à ses technologies avancées de mesure et de diagnostic. Yellosis se distingue par ses technologies avancées de mesure et de diagnostic. De plus, ces technologies visent la santé des personnes, des animaux et de l’environnement. Grâce à Cym 702, une solution de santé basée sur l’IA et l’analyse d’urine, Yellosis fait de la gestion de la santé une pratique ordinaire pour tous.

Les produits phares de Yellosis

Yellosis offre des tests d’urine de haute sensibilité basés sur l’imagerie et les capteurs, ainsi que des solutions de gestion de santé basées sur l’IA. Concrètement, elle met en place une mesure périodique des divers indicateurs de santé dans l’urine. nsuite, des applications et des appareils périphériques connectent ces données.

Yellosis propose des produits novateurs comme la « Cym702 seat« . Ces toilettes intelligentes mesurent et analysent les métriques de santé. Un autre produit phare est la « Cym702 Circle« . Il s’agit d’une toilette publique intelligente. De plus, elle alerte les utilisateurs sur les risques pour la santé liés au taux de glucose dans l’urine. En conséquence, ces innovations permettent aux individus de maintenir un mode de vie sain. Elles offrent également un accès égalitaire aux services de mesure des métriques de santé. Cela soutient ainsi les administrations de santé publique.

Le « Cym702 seat », un produit révolutionnaire

La « Cym702 seat » est un système de test d’urine automatique destiné à la santé personnelle et familiale à domicile. En effet, il s’agit d’une toilette intelligente, facile à installer, qui mesure et suit les indicateurs de santé de l’urine. En automatisant le processus de test d’ urine en plusieurs étapes en un seul test, elle réduit les erreurs humaines et augmente la facilité et la fréquence des tests.

Ce produit révolutionnaire a remporté des prix d’innovation dans la catégorie « Sécurité humaine pour tous » au CES 2024. Ces distinctions reconnaissent ainsi son excellence. Il a également remporté un prix de design dans la catégorie « Santé numérique » de Red Dot. Ces distinctions soulignent sa qualité exceptionnelle et son impact dans le domaine de la technologie et de la santé. De plus, ces distinctions ont mis en lumière l’importance et la nécessité des toilettes intelligentes à l’échelle nationale et internationale, suscitant une prise de conscience de leur signification.

Alors, serez-vous l’un des prochains à adopter les toilettes intelligentes de Yellosis pour intégrer la gestion de votre santé dans votre routine quotidienne ? N’hésitez pas à partager votre avis ou à réagir à cet article !