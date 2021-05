Facebook encourage les utilisateurs à lire les articles avant de les partager

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui un nid à réaction. De multiples informations passent et tout le monde y met son grain de sel en commentant des faits, qui sont parfois faux. Afin de lutter contre la désinformation, Facebook a de ce fait décidé d’afficher un message invitant ses utilisateurs à lire les articles avant de les partager sur leur fil d’actualité.

Après avoir lancé des labels contre les fake news et la désinformation, Facebook a décidé de mettre en place un nouveau dispositif pour que les informations partagées sur sa plateforme soient plus juste : une fenêtre contextuelle. On vous explique rapidement ce que cela implique.

Facebook annoncé hier via son compte Twitter Newsroom : « À partir d’aujourd’hui, nous testons un moyen de promouvoir un partage plus fiable d’articles d’actualité. Si vous êtes sur le point de partager un lien d’article d’actualité que vous n’avez pas ouvert, nous afficherons une fenêtre pour vous encourager à l’ouvrir et à le lire, avant de le partager avec d’autres utilisateurs. »

Avec ce texte, le réseau social a dévoilé une image représentant cette nouvelle fonctionnalité. Ainsi, lorsqu’un utilisateur souhaitera de partager une publication d’article sans en avoir préalablement lu le contenu, Facebook affichera une fenêtre pop-up. Cette dernière signalera ainsi à l’utilisateur ce fait tout en précisant que partager un article sans en avoir lu son contenu peut nous faire passer à côté d’éléments clés permettant sa compréhension. Le réseau social proposera alors à l’utilisateur d’ouvrir l’article afin de le lire ou de continuer le processus de partage du contenu.

Une fonctionnalité similaire avait déjà été expérimentée par Twitter en fin d’année dernière. Grâce à cette dernière, la plateforme a expliqué que 40 % des utilisateurs ayant vu ce message d’avertissement avaient décidé d’ouvrir l’article afin de le lire avant de le partager.