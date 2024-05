Démasquer l’Avenir : Newrizon promet une purification de l’air révolutionnaire à VIVA Tech 2024

La société sud-coréenne Newrizon Co., Ltd. est spécialisée dans les technologies environnementales innovantes. Elle se prépare à faire sensation lors de VIVA Tech 2024. Cet événement est l’un des plus grands événements technologiques en Europe. Cet événement, se tenant à Paris du 22 au 25 mai 2024, rassemble startups, leaders technologiques, grandes entreprises et investisseurs pour discuter et présenter les dernières innovations technologiques. Par ailleurs, le produit phare de Newrizon, l’Aero Hybrid Filter, promet de révolutionner les normes de purification de l’air.

Un pas en avant dans la technologie de filtration

Le Aero Hybrid Filter fusionne la filtration électrostatique traditionnelle et une couche de nano-filtration pour améliorer la qualité de l’air. De plus, il est le premier filtre de l’industrie à recevoir la certification Green nationale en Corée. Par ailleurs, il répond aux divers besoins des secteurs allant de la santé à la fabrication avancée.

À l’occasion de VIVA Tech 2024, Newrizon Co., Ltd. présentera fièrement cette innovation majeure. En effet, leur objectif est d’accroître leur visibilité internationale, d’attirer des partenariats stratégiques et de sécuriser des investissements pour soutenir leur croissance et leur innovation continues.

Les avantages du Aero Hybrid Filter : Efficacité, durabilité et économie

Le Aero Hybrid Filter se démarque par sa structure multicouche innovante qui respecte simultanément les normes de haute collecte de poussière et d’efficacité énergétique. En effet, il filtre efficacement plus de 99,95% des particules fines. De plus, il prolonge la durée de vie du filtre jusqu’à 4 fois plus longtemps que les filtres électrostatiques traditionnels. Ce n’est pas tout. Le filtre offre également une chute de pression plus faible par rapport aux filtres en fibre de verre. Cela maintient un débit d’air optimal et diminue le fardeau sur les systèmes HVAC, réduisant ainsi les coûts opérationnels.

Contrairement aux filtres électrostatiques traditionnels, l’Aero Hybrid Filter est efficace même dans des environnements à haute humidité. En somme, il réduit les efforts et les coûts de maintenance, tout en offrant une solution durable en minimisant les déchets.

Restez à l'affût des dernières innovations de Newrizon, un leader dans la vision de la durabilité et des performances de filtrage.