GNACOMPANY à VivaTech 2024 : Révolutionnez votre expérience de jeu avec Playio – Découvrez le pouvoir des récompenses 2.0

Préparez-vous à entrer dans l’univers de GNACOMPANY et Playio, une révolution pour les passionnés de jeux. En effet, spécialisée dans les récompenses de jeu de nouvelle génération, cette organisation propose à ses utilisateurs une expérience ludique enrichie. De plus, cette expérience est agrémentée de récompenses économiques et sociales. Mais ce n’est pas tout. Avec Playio, les entreprises de jeux augmentent significativement la performance de leurs publicités. Cela est possible grâce à une recommandation optimale, basée sur l’analyse de données de jeu de plus de 3 millions d’utilisateurs.

GNACOMPANY sera présent lors de VivaTech 2024, l’un des plus grands événements technologiques en Europe, se déroulera à Paris du 22 au 25 mai. Cet événement réunit startups, leaders technologiques et grandes entreprises. Il vise également à rassembler des investisseurs pour discuter et présenter les innovations technologiques les plus récentes.

Playio, « Best value for gamers »

Déployé en Corée, aux États-Unis et au Japon, Playio se distingue par son approche marketing innovante. Introduisant le concept de « Marketing by Playtime« , cette plateforme cible une augmentation du temps de jeu et de la rétention. Elle vise également à améliorer le ROAS pour les entreprises de jeux. Tout en proposant la meilleure valeur pour les joueurs, avec des avantages optimaux pour les utilisateurs.

Avec des solutions marketing uniques pour les campagnes marketing de jeux, Playio de GNACOMPAGNY se positionne comme leader. Il excelle dans son domaine. Ayant déjà collaboré avec plus de 200 partenaires tels que Nexon et Moon Active, Playio continue d’étendre sa présence dans le marché japonais après son entrée sur le marché américain. Plus de 8 millions de téléchargements de jeux ont eu lieu sur Playio et près de 3 millions d’utilisateurs y sont actifs. De plus, plus de 4 000 jeux y sont disponibles.

Reward 2.0, le secret de Playio

Avec GNACOMPANY, le véritable atout de Playio réside dans la mise en place du concept de Reward 2.0. Ce système offre trois types de récompenses pour alimenter les campagnes de marketing de jeux. Il s’agit de « Play Time », « Time Quest » et « Hidden Quest ».

« Play Time » offre des points de récompense basés sur le temps de jeu, incitant ainsi les utilisateurs à s’engager davantage. « Time Quest », de son côté, encourage le jeu quotidien pour améliorer la rétention par le biais de quêtes récompensées. Enfin, « Hidden Quest » met en avant les événements en application pour améliorer les taux de conversion des événements par le biais de quêtes récompensées.

En conclusion, que vous soyez un adepte du gaming ou une entreprise de jeux, Playio semble être la solution la plus adaptée pour vous. Alors pourquoi ne pas l’essayer ? Partagez vos impressions sur cette nouvelle expérience et incitez d’autres à découvrir ce monde fascinant des jeux enrichis par des récompenses.