PlayStation Plus : Découvrez les nouveautés de mai

Fans de PlayStation Plus, préparez-vous à embarquer dans plusieurs nouvelles aventures ! Le mois de mai vous réserve de formidables nouveautés qui ne manqueront pas de pimenter votre expérience gaming. Sony vient en effet de révéler la liste des jeux qui seront ajoutés prochainement au catalogue PlayStation Plus.

Les nouveautés annoncées pour le Playstation Plus

À partir du mardi 21 mai, les abonnés Extra et Premium de PlayStation Plus bénéficieront d’une multitude de nouvelles options de jeux. Parmi les plus attendus, citons Red Dead Redemption 2 pour PS4, qui vous plongera dans une aventure intense et dangereuse dans le Far West aux côtés de votre bande de hors-la-loi: un must !

Autre jeu phare, Deceive Inc. pour PS5 vous transformera en maître espion dans ce jeu multijoueur de dissimulation. De même, Les Sims 4 Vie Citadine pour PS4 transportera les joueurs vers une toute nouvelle ville regorgeant de nouveaux loisirs à découvrir.

Liste complète des jeux à venir

Mais ce n’est pas tout ! D’autres titres viendront s’ajouter à cette liste alléchante, à l’instar de Crime Boss : Rockay City pour PS5, The Settlers: New Allies et Stranded: Alien Dawn pour PS4 et PS5, tout comme Cat Quest et sa suite pour PS4.

Les plus nostalgiques se réjouiront de retrouver des classiques tels que 2Xtreme, G-Police et Worms Pinball, disponibles pour PS4 et PS5.

En attendant l’arrivée de ces nouveaux titres, les fans peuvent encore profiter des jeux présents au catalogue dont La Grande Aventure LEGO 2: Le Jeu Vidéo et Watch Dogs pour PS4.

Il n’est jamais trop tard pour s’abonner à PlayStation Plus Extra et Premium et profiter de ces nouveautés captivantes. Partagez cette news avec tous les gamers que vous connaissez et n’hésitez pas à nous faire part de votre jeu préféré du mois à venir !