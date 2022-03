Nintendo Switch Pro : une fuite confirme l’arrivée d’un nouveau modèle plus puissant

Cela faisait maintenant un petit moment que nous n’avions pas entendu parler de Nintendo Switch Pro. Une fuite d’information vient en effet de confirmer à demi-mot que Nvidia travaillait avec Nintendo afin de confectionner une nouvelle console hybride plus puissante. À noter, cette nouvelle provient directement de documents confidentiels divulgués la semaine dernière suite à une cyberattaque de Nvidia.

Une nouvelle Nintendo Switch plus puissante en approche

En 2021, Nintendo n’a malheureusement pas annoncé de Nintendo Switch Pro, soit un supposé modèle plus puissant que la version originale, voir compatible 4K. À la place, l’entreprise est venue dévoiler la Switch OLED, misant principalement sur une amélioration de l’écran grâce à une dalle OLED et quelques changements mineurs (béquille plus grande et stable, meilleurs haut-parleurs…). Peu de temps après, Nintendo est même venu souligner qu’elle ne comptait pas lancer d’autres modèles de la Switch. Cela ne signifie cependant pas que le constructeur ne travaille pas sur une nouvelle génération.

Une fuite de documents confidentiels de Nvidia, causée par une cyberattaque, vient d’ailleurs confirmer que Nintendo travaille une nouvelle fois avec le fondeur américain pour la puce de sa prochaine console. Le code source de la technologie DLSS vient en effet de mentionner le terme « NVN 2 ». À titre d’information, NVN représente une API utilisée pour les interfaces de programmation… de la Nintendo Switch. NVN 2 viendrait ainsi faire mention d’une mise à jour majeure à venir pour la console hybride. Nous pouvons ainsi penser à une Nintendo Switch Pro, voire une Nintendo Switch 2.

La fuite va encore plus loin en précisant que NVN 2 reposerait sur la dernière architecture de Nvidia : Ampere. Pour rappel, celle-ci intègre la technologie de Ray-Tracing et le DLSS 2. Cela permet ainsi de rejoindre une précédente rumeur de Bloomberg annonçant que Nintendo travaillerait sur une Switch compatible avec le DLSS. Les documents font aussi mention de deux puces supputées plus puissantes, la T234 Orin et la T239 Orin, dont leur conception remonterait à 2019. De précédentes rumeurs suggéraient notamment leur utilisation pour la Nintendo Switch Pro.