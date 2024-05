Xbox Game Pass : Les nouveautés de mai

Le mois de mai s’annonce riche pour les fans de gaming avec l’arrivée de nouveaux titres sur le Xbox Game Pass ! Les angles de gameplay variés, allant des mythes de l’Islande viking aux guerres éternelles, sont là pour mettre tous vos sens en éveil.

Des sorties une après l’autre

À peine, vous serez remis de l’intrigue captivante du jeu Brothers: A Tale of Two Sons, tout juste sorti, que Immortals of Aveum est prêt à vous emmener dans une quête épique pour protéger un monde au bord de l’abysse à partir du 16 mai.

Sans oublier le très attendu Senua’s Saga: Hellblade II, qui va vous plonger dans l’univers des mythes et tourments de l’Islande viking dès le 21 mai. Et ce n’est pas tout, plusieurs autres nouveautés, dont Moving Out 2 et Humanity, débarqueront également fin mai pour ravir les abonnés du Game Pass.

Entrée des seigneurs

À la fin du mois, le 30 mai, sera introduite une autre aventure épique : Lords of the Fallen. Dans ce jeu, vous devrez renverser un dieu démon pour sauver le monde. De quoi mettre fin à ce mois riche en expériences de jeu variées et passionnantes.

Et pour les accros du PC, deux nouveaux jeux, Firework et Rolling Hills, seront également disponibles à partir du 4 juin.

Des avantages supplémentaires pour les abonnés Ultimate

En plus des nouveaux titres, les membres de Game Pass Ultimate bénéficieront de nouveaux avantages, dont du contenu en jeu pour Minecraft et Naraka: Bladepoint.

Après ce tour d’horizon des nouveautés du Xbox Game Pass pour le mois de mai, il n’y a plus qu’à se préparer pour des sessions de gaming intenses ! Alors, prêt à relever ces nouveaux défis et à partager vos impressions ?