TEST – Omen 45L, l’ordinateur qui jette un froid cryogénique

Omen est un constructeur historique d’ordinateurs, étant la filiale gaming de HP. Ils proposent beaucoup d’ordinateurs portables, mais aussi des fixes, comme le Omen 45L. Cet ordinateur propose des configurations très diverses, avec une spécificité : la cryo chamber. C’est une chambre au-dessus du boîtier, qui contient le water cooling pour le processeur. C’est un moyen ingénieux, qui permet de vraiment mieux refroidir la machine. Est-ce que l’encombrement associé vaut le coup ? La réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le Omen 45L

Le Omen 45L que nous avons reçu est la version maximisée sur tous les fronts. Les caractéstiques techniques sont juste en dessous si cela vous intéresse. Dans l’ensemble, ce qui frappe, c’est la taille immense de cet ordinateur. Cette cryo chamber fait monter la tour jusqu’au genou, impliquant un poids important bien sûr. Mais tout cela permet d’avoir d’excellentes performances. La machine propose en plus un design sympathique, avec du RGB à différents endroits. Bref, c’est un excellent ordinateur, pour plein de points, que l’on détaille ci-après.

Fiche technique

Processeur Intel® Core™ i9-14900K (jusqu’à 6,0 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 36 Mo de mémoire cache L3, 24 cœurs, 32 threads) Carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 (24 Go de mémoire GDDR6X dédiée) RAM 64 Go de mémoire RAM Kingston FURY DDR5-5200 MHz XMP RGB à dissipateur thermique (4 x 16 Go) Stockage SSD WD Black PCIe® Gen4 TLC M.2 2 To + Disque SSD WD Black PCIe® Gen4 TLC M.2 2 To Connectique 2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s (Chargement de la batterie 1.2, HP Veille et Charge) 2 ports USB 2.0 Type A

1 prise combinée casque/microphone

1 microphone



1 port USB Type-C®, vitesse de transfert 10 Gbit/s

1 port USB Type-C®, vitesse de transfert 5 Gbit/s

2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 10 Gbit/s

2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s

2 ports USB 2.0 Type A

1 microphone

1 port RJ-45

1 entrée audio

1 sortie audio

1 port HDMI

3 ports DisplayPort™ Connectivité Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E Dimensions et poids 20,4 x 47 x 55,5 cm

22.6 kg Prix PVC : 5199€, en promo à 3699€ depuis plusieurs semaines

Unboxing du Omen 45L

Le Omen 45L vient dans une boîte assez grande de 59,2 x 32,8 x 67,2 cm. C’est un peu complexe de retirer l’ordinateur de la boîte au premier coup, sans endommager cette boîte si on souhaite la conserver. Autrement, dans la boîte, on retrouve directement l’ordinateur. Faites attention à ne pas le retirer en tirant par la cryo chamber, vous risqueriez de l’endommager sinon. On retrouve aussi fourni le câble d’alimentation, et un peu de documentation, mais c’est tout.

Comme le PC est déjà monté, on ne retrouve pas les boîtes des différents composants, ce qui est logique. C’est la différence avec les PCs que l’on monte soi-même. On peut aussi remarquer dans ce packaging l’absence de petits accessoires supplémentaires. Certains ordinateurs proposent différentes plaques latérales, pour personnaliser l’expérience. Ou même, il n’y a pas de petits goodies, ou un casque HyperX fourni, comme sur certains ordinateurs portables de la gamme HP Omen.

Design

Le Omen 45L est massif, c’est indéniable. Il est haut, très haut, et assez lourd. Le volume est grand, 45L comme son nom l’indique. Mais tout cela est la conséquence d’une configuration très élevée, qui permettra de tout faire. Sur le design, on peut noter plusieurs touches de RGB. Il y a le logo Omen et les trois ventilateurs sur l’avant qui s’illuminent, avec la possibilité de customiser cela bien sûr. A l’intérieur de la bête, on retrouve un chouïa de RGB sur la carte graphique, sur la RAM, et sur le watercooling. C’est vraiment mesuré, et permet d’avoir un ordinateur vivant, sans trop en faire non plus.

Le design implique aussi une fiche technique pour les connectiques proposées. Sur le dessus de l’ordinateur, à l’avant, on retrouve tout le nécessaire pour pouvoir aisément brancher des périphériques rapidement. Ce sont deux ports USB-A avec transfert à 5 Gbps, et deux USB-A en 2.0. C’est idéal pour brancher une clef USB-C, un casque, un clavier ou un SSD externe par exemple. On retrouve aussi des prises pour le casque, en jack.

À l’arrière de cette immense machine, c’est une pléthore de connectique que l’on retrouve. On retrouve pas moins de 6 USB-A, avec différentes vitesses de transfert, en plus de deux USB-C. Il y a de nouveau une prise casque microphone, un port Ethernet et une double entrée / sortie audio. Pour la partie vidéo, on peut brancher jusqu’à quatre écrans, avec trois DisplayPort, et un HDMI. C’est franchement suffisant pour une pléthore d’usages, et les ports USB-C permettront de brancher des hubs si nécessaire.

Performances du Omen 45L

Cet ordinateur gamer propose des caractéristiques monstrueuses, pour un prix assez mesuré avec les promotions actuelles. Petit rappel : on retrouve 64 Go de RAM en DDR5 à 5 200 MHz. Autant dire que tous les logiciels de 3D passeront aisément, et que Chrome n’arrivera pas à manger cette RAM, malgré des dizaines d’onglets ouverts. Pour la partie processeur, on retrouve un Intel Core i9 14900K, il n’y a tout simplement pas mieux. Cette puissance se ressent partout, avec une fluidité à réaliser toutes les tâches de processing, même sur de l’entraînement d’intelligence artificielle, ou des programmes en multithreading.

Enfin, c’est le plus intéressant : la partie graphique. Ce n’est ni plus, ni moins, que l’excellence dans le marché grand public : une RTX 4090. Il n’y a pas mieux, à moins d’aller dans le marché professionnel, avec des prix exorbitants. La marque de cette carte graphique n’est pas précisée, on suppose que c’est un rebranding des puces fournies par Nvidia. Ce n’est pas une carte graphique constructeur qui a été intégrée dedans.

On peut même évoquer d’autres aspects, avec les 4 To de SSD fournis, dans la configuration reçue. Ce sera compliqué de réussir à remplir intégralement ces SSD, à moins d’installer de nombreux jeux. En même temps, cela s’avère pratique, étant donné que vous pouvez jouer à n’importe quel jeu, dans les conditions extrêmes, sans faire brûler votre machine. Cela donne envie de tout installer, pour tout essayer, les 4 To ne sont donc pas de trop. Un autre point intéressant lors de nos tests, c’est le refroidissement. Cela va avec les performances de la machine, et surtout cette cryo chamber. Dans la pratique, en usage vraiment basique de programmation / navigation Web / bureautique et machines virtuelles, c’est très bon. La température monte très peu, là où certains ordinateurs dépassent facilement les 60° sur les tâches les plus simples, à cause d’un mauvais airflow.

Performances en jeu du Omen 45L

La cible de ce genre d’ordinateurs, ce n’est pas madame Michou, qui utilise son ordinateur le dimanche pour jouer au solitaire. Ce sont des gamers, qui ont un gros budget, et veulent des performances inégalables. Lancer tous les jeux, dans des conditions optimales, c’est le rêve de tout gamer, et c’est ce que fait cet ordinateur. Pour tester une telle machine, il faut des jeux exigeants, lancés en ultra, sur une grande résolution, avec RTX activé, etc. Dans notre cas, l’écran raccordé était un écran 21/9 en 1440p, à 240 Hz. Les caractéristiques techniques étaient donc assez élevées, même si on peut aller jusqu’à de la 4K, mais ç’aurait été presque abusé. Dans le cas présent, tout passe très facilement, et en fonction des jeux, on oscille entre du 170 FPS constants jusqu’à plus de 240 FPS faciles.

Le bon jeu pour tester cela, c’est CyberPunk 2077. Ce jeu lancé en 2020 était extrêmement buggé, et demandait une configuration de fou à la sortie. Qu’est-ce que cela donne sur cet Omen 45L ? C’est simple, vous mettez tout en ultra, vous provoquez un maximum le jeu pour que vous soyez poursuivis. Cela donne des scènes de bataille énervées, avec beaucoup de tirs d’armes, de PNJ, et vous en voiture au milieu. Et malgré tout cela, vous avez plus de 150 FPS en constant. C’est tout simplement magnifique, et agréable. Sur des jeux un peu plus anciens, mais tout autant nécessiteux, on peut noter Borderlands 3, qui tournait au max, à plus de 250 FPS constants. C’était donc idéal pour l’écran utilisé, qui peut afficher jusqu’à 240 images par secondes.

Conclusion : que vaut le Omen 45L ?

Le Omen 45L est un ordinateur fixe juste parfaitement bien pensé. Cette spécificité de la cryo chamber permet de déplacer le flux d’air dédié au refroidissement du processeur ailleurs. La conséquence directe est un flux d’air plus conséquent pour les autres composants, dont la carte graphique, qui en profite à fond. Les performances en sont ainsi décuplées, et vous pourrez tout faire avec la configuration spécifiée dans ce test. Le design n’est pas pour autant laid ou trop axé sur les gamers, au contraire.

C’est un ordinateur qui va parfaitement pour quelqu’un qui veut un setup plus épuré. Il répond parfaitement à la demande de puissance, de design sobre et de tranquillité d’esprit. C’est l’avantage du pré-built, s’il y a un problème, la garantie peut s’activer directement, sans avoir à réparer ou à changer soi-même. C’est un excellent ordinateur, qui souffre tout de même d’un prix trop élevé à la base, bien qu’en promotion, cela devienne tout de suite très compétitif et intéressant.

