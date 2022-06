Realme GT Neo 3 et GT Neo 3T : disponibles en France le 15 juin à partir de 429,99 euros

Realme vient de faire son grand retour sur le marché des smartphones Premium. La marque chinoise vient en effet d’annoncer deux modèles très bien équipés : le GT Neo 3 et le GT Neo 3T. Concernant le second, le constructeur joue sur l’originalité en proposant une déclinaison au design de l’anime et manga Dragon Ball Z.

De la charge rapide 150 W au programme pour le GT Neo 3

Commençons par le modèle le mieux équipé : le Realme GT Neo 3, officialisé fin mars en Chine. Premier élément à noter, sa charge rapide. En effet, ce modèle se différencie par une puissance de charge de 150 W. Cette technologie permet au smartphone de se recharger de 0 à 50 % en 5 minutes, contre 20 minutes pour une charge complète. Pour encaisser une taille puissance, Realme a fait le choix d’introduire deux batteries de 2 250 mAh. Pour finir sur ce point, la marque assure une capacité de 80 % pour la batterie après 1600 charges. Une version du smartphone avec une charge rapide 80 W est aussi de la partie.

Pour le reste de la fiche technique, le Realme GT Neo 3 s’équipe d’une dalle AMOLED HDR10+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz ; d’une puce MediaTek Dimensity 8100 ; de 8 à 12 Go de RAM ; de 256 Go de stockage interne ; d’un mode photo composé d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un macro de 2 Mpx ; d’une caméra selfie de 16 Mpx ; du Wi-Fi 6E ; du Bluetooth 5.3 ; et du NFC.

Succédant au Realme GT Neo 2, le GT Neo 3 seront disponibles dès le 15 juin 2022. Au niveau des coloris, la version blanche profite de deux lignes noires au dos passant sous le module photo, contre des lignes blanches pour la version bleue ; mais aussi une version noire avec un aspect asphalte, bitumeux. Le prix de départ est de 699,99 € pour la version 12/256 Go avec charge rapide 150 W ; contre 599,99 € pour la déclinaison avec 8/256 Go et charge rapide 80 W.

Realme GT Neo 3T, une version allégée très intéressante

Parlons maintenant du petit frère, le Realme GT Neo 3T. Avec ce modèle, la marque chinoise vient tout d’abord proposer un design différent au GT Neo 3. En effet, nous retrouvons un dos composé de damiers. Ces derniers font penser à ceux présents sur les drapeaux agités durant les courses automobiles. À noter, une version spéciale nommée Dragon Ball Z Edition vient se mettre aux couleurs du célèbre manga et anime.

Au niveau de la charge rapide, ce modèle n’est disponible qu’avec une puissance de 80 W. À l’intérieur, nous retrouvons un processeur Snapdragon 870 couplé à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Pour l’écran, une dalle AMOLED de 6,62 pouces compatible HDR10+ et avec un taux de rafraichissement 120 Hz est de la partie. Pour la partie photo, le Realme GT Neo 3T a droit à un module arrière composé d’un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx ; ainsi qu’une caméra selfie de 16 Mpx.

Le Realme GT Neo 3T arrive le 15 juin 2022 en France en coloris jaune et blanc, pour un prix de 429,99 € en version 8/128 Go et 469,99 € en 8/256 Go. Le modèle Dragon Ball Z Edition est quant à lui affiché à 499,99 €, pour un lancement le 8 juillet.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Test – Realme 9 4G : un milieu de gamme presque parfait !