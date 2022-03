Realme annonce le GT Neo 3 : un premier smartphone avec charge rapide 150 W

Le 22 mars 2022 était une journée de présentation pour Realme. En effet, la marque chinoise est venue annoncer le Realme GT Neo 3 sur le marché chinois. Grosse nouveauté introduite sur ce smartphone, de la charge rapide 150 W. Le reste de la fiche technique est aussi très bonne pour un modèle milieu de gamme. Bonne nouvelle, nous ne devrions pas avoir à patienter longtemps avant de le voir arriver en France. En effet, Realme assure qu’il sera disponible « très bientôt » dans l’Hexagone.

Le Realme GT Neo 3 bientôt disponible en France

Après avoir teasé l’écran, le processeur ou encore la charge rapide de son GT Neo 3, Realme est venu annoncer en grande pompe ce nouveau milieu de gamme en Chine ce mardi 22 mars 2022. Sans grande surprise, le smartphone vient profiter du nouvel argument de taille de la marque : la charge rapide 150 W. En présentant cette technologie durant le MWC 2022, Realme avait en effet souligné qu’elle arriverait tout d’abord sur ce modèle.

À noter, la marque vient proposer deux variantes du GT Neo 3 : une avec batterie 5000 mAh et compatible charge rapide de 80 W (0 à 100 % en 32 minutes) ainsi qu’une avec batterie 4500 mAh et charge rapide 150 W (0 à 50 % en 5 minutes). Point important à noter, Realme a garanti que les batteries auront toujours au moins 80 % de leur capacité après un cycle de 1000 cycles de recharges ultra-rapide effectuées avec cette technologie.

Concernant le reste de la fiche technique, le Realme GT Neo 3 dispose d’une dalle OLED de 6,7 pouces Full HD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et certification HDR 10+ ; un processeur MediaTek Dimensity 8100 ; 6, 8 ou 12 Go de RAM ; 128 ou 256 Go de stockage interne ; un module photo arrière avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 5 Mpx et un macro de 2 Mpw ; ainsi que la surcouche Realme UI 3.0 tournant sous Android 12.

Décliné en trois coloris, noir, blanc et bleu (édition « Le Mans »), le smartphone sera tout d’abord disponible en Chine. Realme précise tout de même que le GT Neo 3 arrivera « très bientôt » en France.

Voici la grille tarifaire appliquée sur le marché chinois :

Realme GT Neo 3 (80 W) : 6/128 Go : 1 999 yuans (environ 285 € hors taxes) ; 8/128 Go : 2 299 yuans (~ 327 € HT) ; 12/256 Go : 2 599 yuans (~ 370 € HT).

Realme GT Neo 3 (150 W) : 8/256 Go : 2 599 yuans (~ 370 € HT) ; 12/256 Go : 2 799 yuans (~ 399 € HT).



