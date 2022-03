Netflix : trois nouveaux jeux iOS et Android disponibles en mars 2022

Netflix Jeux est un nouvel avantage offert par la plateforme de streaming depuis novembre 2021. Il permet de profiter d’un catalogue de jeux mobile grâce à son abonnement. Chaque mois, de nouveaux titres sont ajoutés afin d’offrir un peu de divertissement vidéoludique entre un épisode de série ou un film. En cette fin mars 2022, Netflix vient d’annoncer l’arrivée de trois nouveaux jeux pour appareils iOS et Android : This is a True Story, Shatter Remastered et Into the Dead 2: Unleashed.

Les nouveaux jeux Netflix en mars 2022

Durant le mois de février, Netflix Jeux s’est agrémenté de deux nouveaux jeux vidéo : un jeu de rythme dans l’univers de LoL (League of Legends) Hextech Mayhem ainsi qu’un donjon crawler nommé Dungeon Dwarves. Le mois de mars arrivant à sa fin, le service de streaming est tout même venu annoncer l’arrivée de titres supplémentaires sur iOS et Android. Pour rappel, un abonnement Netflix est nécessaire afin de pouvoir en profiter.

Depuis le 22 mars 2022, les abonnés Netflix peuvent notamment profiter de This is a True Story (développé par Frosty Pop). Créé en collaboration avec charitiy: water, une organisation à but non lucratif qui apporte de l’eau potable propre et saine aux habitants de pays en voie de développement, ce titre propose un jeu de réflexion narratif où vous allez suivre l’histoire d’une femme subsaharienne luttant quotidiennement afin de fournir de l’eau à sa famille.

Shatter Remastered (Pik Pok) est aussi disponible depuis hier. Cette version remastérisée du jeu Shatter sorti en 2009 sur PS3 est tout simplement le même jeu de casse-briques, mais avec des niveaux supplémentaires et une optimisation pour les appareils mobiles. Pour finir, Into the Dead 2: Unleashed (Pik Pok) devrait quant à lui arriver « Prochainement. » Ce FPS vous plongera dans un monde apocalyptique où les zombies sont de la partie. Votre objectif est simple : sauver votre famille tout en échappant aux hors de morts-vivants qui se dresseront sur votre passage.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Netflix envisage de faire payer le partage de compte !