WhatsApp : les réactions aux messages via des émojis bientôt disponibles !

Cela fait maintenant quelque temps que WhatsApp y travaille, les réactions aux messages avec des émojis. La dernière fois que nous vous en parlions, c’était en février 2022. Bonne nouvelle, la fonctionnalité commence à être proposée aux utilisateurs de la messagerie privée sur la version bêta de l’application Android. À l’instar de Facebook Messenger, il sera ainsi possible de mettre les émojis suivants : like, cœur, rire, surprise, tristesse et merci.

Les réactions aux messages par émojis bientôt sur WhatsApp

WEBetaInfo, spécialiste des nouvelles fonctionnalités à venir sur WhatsApp, vient de révéler que la version bêta 2.22.8.3 de l’application Android du service de messagerie privée apportait une nouveauté très attendue : les réactions aux messages par émojis.

Dans un court GIF, le site confirme en effet l’arrivée et le fonctionnement de ces réactions. Pour les utiliser, WhatsApp n’a pas innové et reprend le système propre à Facebook Messenger depuis des années, un appui long sur un message. À la suite de cette manipulation, six réactions sont ainsi proposées sous forme d’émojis : 👍 ; ❤️ ; 😂 ; 😮 ; 😢 et 🙏, soit Liker, Aimer, Rire, Être surpris, Être triste et Remercier.

Le site The Verge souligne notamment que les versions bêta pour iPhone et ordinateurs ont eu respectivement droit en janvier et en mars 2022 à une option pour « gérer les notifications de réactions« . Cela signifie tout simplement que les utilisateurs peuvent choisir s’ils souhaitent ou non recevoir des notifications lorsque quelqu’un réagit avec un émoji à un message. Ces versions ne permettaient cependant pas de profiter de la fonctionnalité afin d’envoyer des réactions dans des discussions.

L’arrivée de la fonctionnalité de réactions aux messages par émoji dans l’application Android en version bêta, mais aussi les petits changements faits sur les versions iOS et de bureau semble ainsi présager un déploiement pour tous les utilisateurs très prochainement.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : WhatsApp compte ajouter des sondages dans les groupes !