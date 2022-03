Les iPhone 15 Pro cacheraient enfin Face ID sous l’écran

Cela fait maintenant plusieurs années que l’iPhone se coltine une encoche, notamment à cause de Face ID. Les capteurs nécessaires à la technologie de reconnaissance faciale devraient cependant complètement disparaitre en 2023 avec l’arrivée des iPhone 15 Pro. Le site sud-coréen The Elec vient en effet de rapporter qu’Apple travaillerait avec la branche Samsung Display afin de proposer la technologie Face ID sous l’écran. Il resterait ainsi un simple poinçon pour la caméra frontale de cette génération de smartphones.

Concept : Cult of Mac

Face ID devrait passer sous l’écran en 2023

Le haut des iPhone compte drastiquement changer dans les années à venir. Après une réduction de l’encoche de 20 % en 2021 avec les iPhone 13, Apple compterait y mettre fin à l’aide de deux poinçons pour les iPhone 14 Pro, un pour Face ID et l’autre pour la caméra frontale.

L’année suivante, les iPhone 15 Pro auraient quant à eux droit à la technologie Face ID sous l’écran. C’est en tout cas ce que vient de rapporter le média The Elec. Selon le journal sud-coréen, Appel souhaiterait cacher sa technologie de reconnaissance faciale sous l’écran sur ces modèles. Un seul poinçon serait ainsi de la partie pour la caméra frontale.

Le rapport pointe notamment le fait qu’Apple travaillerait avec Samsung pour proposer des capteurs Face ID sous la dalle des iPhone 15 Pro. Cela devrait ainsi s’apparenter à la technologie utilisée sur les Galaxy Z Fold 3 afin de cacher la caméra frontale. Pour rappel, la technologie introduite sur le dernier smartphone pliable de Samsung n’est pas encore 100 % au point, la zone cachant la caméra est en effet encore perceptible à l’œil nu et la qualité photo est moyenne.

La question est maintenant de savoir si Face ID fonctionnerait tout aussi bien en étant caché sous l’écran, soit avec le même niveau d’efficacité et de sécurité qu’à l’heure actuelle. Dans les détails de son rapport, The Elec mentionne que Samsung collaborerait avec OTI Lumionics Canada pour développer cette technologie. Nous apprenons aussi que si le développement de cette technologie est achevé dans les délais, elle arriverait tout d’abord sur le Galaxy Z Fold 5 en 2023, suivi par les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

