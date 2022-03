Nothing phone (1) : un premier smartphone annoncé pour l’été 2022

Le 23 mars 2022, Nothing tenait une conférence nommée « The Truth ». Durant cet évènement, la toute jeune marque chinoise a enfin annoncé son arrivée sur le marché des smartphones avec un premier modèle : le phone (1). Nothing OS, la surcouche Android de ce modèle a d’ailleurs été partiellement présentée afin de donner un avant-gout de l’expérience utilisateur proposée sur cet appareil.

Le Nothing phone (1) tournera sous Android via Nothing OS

Pour rappel, Nothing est une entreprise créée en 2020 par Carl Pei, co-fondateur et ex-dirigeant de OnePlus, avec d’anciens employés de la marque. Alors que tout laissait entrevoir l’arrivée d’un smartphone, la société a préféré commencer doucement avec le lancement d’une première paire d’écouteurs sans fil en 2021 : les Nothing Ear (1). Il est maintenant temps de passer à la vitesse supérieure.

Avant toute chose, plusieurs indices sont venus souligner l’arrivée très prochaine d’un smartphone signé Nothing. En effet, Carl Pei a récemment été teasé un projet d’appareil sous Android sur Twitter. Qualcomm et Android sont d’ailleurs venus y mettre aussi leur grain de sel afin de faire monter la sauce auprès des internautes. En plus de cela, une photo volée du MWC montrait le dirigeant en train de présenter un téléphone auprès du PDG de Qualcomm.

Désormais, une conférence nommée Nothing (event) : The Truth, s’étant déroulé le mercredi 23 mars 2022, est venue confirmer l’arrivée durant l’été 2022 du Nothing phone (1). Lors de cet évènement, Carl Pei est notamment venu affirmer que le lancement de ce modèle viendrait marquer « le début du changement sur le marché endormi des smartphones ». Nous apprenons d’ailleurs au passage qu’une levée de fonds de 144 millions de dollars et 300 personnes ont permis de réaliser ce projet de smartphone.

Sans préciser la fiche technique du Nothing phone (1), le constructeur a déclaré que le smartphone tournerait sous Nothing OS, spécifiant notamment que cette surcouche Android vient « ramener le système d’exploitation à l’essentiel » et qu’elle serait un lieu « où chaque fonctionnalité a une vraie valeur ajoutée pour les utilisateurs ». Il a ensuite précisé que ce système d’exploitation offrirait une expérience rapide et fluide sur le smartphone, mais aussi sur ceux d’autres marques. Pour finir, l’entreprise déclare qu’« un premier aperçu de Nothing OS sera disponible via son lanceur d’application, disponible en téléchargement sur certains modèles de smartphones à partir d’avril ».

