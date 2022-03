MacBook Air : un modèle avec écran de 15 pouces pour 2023

Chez Apple, le MacBook Air est toujours resté à une taille d’écran comprise entre 11,6 pouces et 13,3 pouces. Bonne nouvelle, les consommateurs souhaitant profiter d’un plus grand affichage sans débourser quelques milliers d’euros supplémentaires dans un MacBook Pro 16 pouces vont avoir une alternative. Le cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants vient en effet de déclarer qu’Apple préparerait un MacBook Air avec une dalle de 15 pouces pour l’année 2023.

Concept : Render by Ian

Vers un MacBook Air de 15 pouces ?

Dans l’histoire d’Apple, le MacBook Air a eu droit en 2010 à deux versions : une première avec écran de 11,6 pouces et une seconde avec écran de 13,3 pouces. Il était ainsi possible pour les consommateurs de se positionner sur un modèle avec une dalle avec un plus petit ou un plus grand affichage. Dorénavant, seul un modèle avec écran de 13,3 pouces est de la partie sur la version avec puce M1. Cependant, cela ne devrait pas durer encore bien longtemps.

Dans un rapport trimestriel, le cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants (DSCC) est en effet venu annoncer qu’Apple travaillait sur un MacBook avec un écran d’environ 15 pouces. Elle souligne que ce modèle ferait ses débuts en 2023 aux côtés d’un MacBook Air « légèrement plus grand » de 13 pouces. Ce n’est cependant pas la première fois que nous entendons parler d’une dalle de 15 pouces pour ce modèle d’ordinateur ultra-portable signé Apple.

En effet, le site MacRumors est venu rappeler que Mark Gurman avait fait mention d’un tel modèle l’année dernière. En février 2021, il spécifiait ainsi qu’Apple était bien en train de travailler sur ce MacBook Air de 15 pouces. Le journaliste de chez Bloomberg avait tout de même souligné que cette version avec écran plus grand était « envisagée » par Apple, mais que la firme à la pomme avait préféré finalement se concentrer sur « la prochaine génération ». Le nouveau rapport de DSCC montrerait ainsi qu’Apple n’a pas abandonné le projet.

