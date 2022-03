MacBook Air M2 : une arrivée pour fin 2022 envisagée

Cela fait maintenant plusieurs mois que les informateurs nous font miroiter l’arrivée d’un MacBook Air en 2022. Aux dernières nouvelles, le journaliste de chez Bloomberg Mark Gurman est venu préciser la période d’arrivée de cet ordinateur ultra-portable : le deuxième semestre 2022. Il en a aussi profité pour souligner qu’aucun nouveau MacBook Pro 14 et 16 pouces ne serait commercialisé avant 2023.

Credit photo : Renders By Ian

Les informations autour du MacBook Air 2022 ne s’arrêtent pas. Aux dernières nouvelles, le site 9to5Mac est venu préciser dans un rapport que le modèle aurait bien droit à une puce M2. Pour rappel, cette génération devrait aussi avoir droit à un tout nouveau design.

Dans une récente déclaration faite dans sa newsletter Power On, Mark Gurman est venu préciser la période de lancement de cet ordinateur ultra-portable. Le journaliste de chez Bloomberg vient ainsi pencher pour une commercialisation durant le deuxième semestre 2022, et non « fin 2021 ou début 2022 » comme annoncé précédemment.

MacRumors rappelle son côté que l’analyste Ming-Chi Kuo estimait en décembre dernier que la production de masse de ce nouveau MacBook Air débuterait à la fin du deuxième ou au début du troisième trimestre. Cela suggérait ainsi une commercialisation vers septembre ou octobre 2022. Mark Gurman est ensuite venu rappeler que ce modèle aurait droit à « un tout nouveau design, MagSafe, puce M2 » et d’autres nouveautés.

Dans la suite de sa newsletter, le journaliste de chez Bloomberg s’est exprimé sur la prochaine génération de MacBook Pro 14 et 16 pouces. Il souligne ainsi que cette dernière serait plus susceptible d’arriver en 2023 et embarquerait logiquement les puces M2 Pro et M2 Max. Il termine en affirmant que le seul MacBook Pro mise à jour serait le modèle d’entrée de gamme avec écran de 13 pouces. Ce dernier devrait ainsi avoir droit à la même puce que le MacBook Air de 2022, soit la M2.

Du côté des autres produits Apple, nous pouvons espérer voir arriver de nouvelles versions équipées de la puce M2 d’ici, notamment le Mac mini étant donné qu’il avait été lancé avec le MacBook Air et le MacBook Pro avec puce M1 en novembre 2020. Si Apple suit une logique de renouvellement de ses ordinateurs de deux ans, l’iMac 24 pouces ainsi que l’iPad Pro devrait avoir droit à la M2 en début d’année 2023.