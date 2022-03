Nintendo Switch : créer des dossiers pour trier vos jeux vidéo, c’est maintenant possible !

Les nouveautés logicielles prennent du temps à arriver sur la Nintendo Switch. Pourtant, cela fait maintenant 5 ans que la console portable a été commercialisée. Bonne nouvelle, une fonctionnalité très attendue par les joueurs vient enfin d’être ajoutée : la possibilité de créer des dossiers. Très utile pour trier des titres dans votre bibliothèque, cette fonctionnalité est disponible via la mise à jour 14.0.

Les dossiers enfin disponibles sur Nintendo Switch

En 5 ans de commercialisation, la Nintendo Switch n’a pas eu droit à beaucoup de gros changements niveau logiciel. Le dernier en date est tout de même le support des casques et écouteurs sans fil en Bluetooth. Une nouvelle fonctionnalité importante permettant de créer des dossiers de jeux vidéo vient désormais d’être déployée par la firme nippone via la mise à jour 14.0 de la console portable.

Après avoir installé cette nouvelle version (Paramètres > Console > Mise à jour de la console), les joueurs devront se diriger vers la section Tous les logiciels pour profiter de cette nouveauté. Dans cette section, Nintendo est ainsi venu offrir à la Switch une nouvelle action nommée Groupes accessibles en appuyant sur la touche « L. » Après avoir cliqué sur cette touche, la Nintendo Switch vous expliquera simplement la fonctionnalité : « Créer des groupes pour ordonner vos logiciels comme vous l’entendez ! Un même logiciel peut être ajouté dans plusieurs groupes. »

Il suffit ensuite d’appuyer sur le bouton Créer un groupe pour se lancer dans l’aventure de la création de dossiers sur Nintendo Switch. Dès lors, vous pourrez choisir les logiciels à insérer dans un premier groupe. Lorsque votre sélection est terminée, cliquez sur le bouton »Suite » (ou la touche « +« ). La console portable proposera ensuite de trier dans l’ordre que vous souhaitez les jeux vidéo sélectionnés. Encore une fois, il vous faudra cliquer sur « Suite » pour passer à l’étape suivante : le nommage de votre groupe de jeux. Quand le nom parfait pour ce groupement de jeu est choisi, appuyez simplement sur le bouton OK (touche « +« ).

Les groupes créés sont désormais disponibles directement dans la section Tous les logiciels en appuyant sur la touche « L« . Malheureusement, ils ne seront pas disponibles sur l’écran d’accueil de la Nintendo Switch. À titre d’information, il est possible de créer jusqu’à 100 groupes de jeux différents et inclure jusqu’à 200 jeux dans chaque groupe.

La mise à jour 14.0 de la Nintendo Switch est aussi venue apporter quelques changements concernant la prise en charge des casques et écouteurs sans fil : le réglage du son est possible depuis « les boutons de contrôle de volume sur l’appareil audio Bluetooth » et le volume maximal a été augmenté.