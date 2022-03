Studio Display : les Apple Store pourront changer le support de l’écran

Début mars, Apple est venu annoncer un tout nouvel écran externe pour Mac et MacBook : le Studio Display. Pour supporter cette dalle, trois configurations sont proposées. Cependant, la firme à la pomme précise bien lors de l’achat que les supports « ne sont pas interchangeables. » Bonne nouvelle, un document interne souligne que les Apple Store et les centres de services agréés devraient finalement proposer un service pour changer le support.

Un changement de support pour les écrans Studio Display

Le 8 mars 2022, Apple est venu annoncer le Mac Studio, un nouvel ordinateur de bureau profitant d’une puce surpuissante, la M1 Ultra. Pour accompagner ce produit, un écran externe a aussi été présenté : le Studio Display. Disponible depuis le 18 mars à un prix de départ de 1 749 €, ce moniteur 5K est proposé avec différents choix de support, dont un « Support à inclinaison réglable » ; un « Support à inclinaison et hauteur réglables » (+460 €) ; et un « Kit de montage VESA. »

Sur son site, Apple souligne d’ailleurs que « chaque support, chaque kit de montage est livré intégré. Comme ils ne sont pas interchangeables, il est important de tenir compte des caractéristiques de votre espace de travail au moment de l’achat. » Cependant, un document interne partagé par MacRumors vient souligner que ces supports seraient bel et bien remplaçables par les Apple Stores ou encore les centres de service agréés.

De ce fait, les consommateurs n’étant pas satisfaits par un des supports du Studio Display pourraient prendre rendez-vous afin de changer de support. MacRumors n’a pas dévoilé de prix concernant cette prestation, mais souligne logiquement que les tarifs varieront « en fonction de la région, du type de pied ou de support à installer et du coût de la main-d’œuvre. » Le site termine en soulignant que les pieds seuls et les kits VESA sont uniquement disponibles pour les techniciens certifiés et non vendus sur la boutique en ligne d’Apple.

