Studio Display : Apple annonce des améliorations pour la webcam suite à de mauvaises critiques

En ce jeudi 17 mars 2022, les premiers tests ont été publiés concernant le Mac Studio ainsi que le Studio Display. Concernant le nouvel écran externe, l’accueil a été un peu mitigé. En effet, de grands médias comme The Verge ou encore le Wall Street Journal par exemple sont venus reprocher à Apple un point bien précis : la faible qualité de la webcam intégrée. Face à cette situation, la firme à la pomme a promis une mise à jour logicielle pour apporter des améliorations. Il faut dire que cet élément est maintenant central dans un monde où le travail privilégie de plus en plus les appels vidéo pour communiquer.

Une webcam plus performante pour le Studio Display

Les premières critiques du Studio Display ont été publiées ce matin. Dans l’ensemble, le nouvel écran externe répond aux attentes, sauf sur un point précis. En effet, la webcam n’offrirait pas une très bonne qualité vidéo. Pourtant, cette dernière a bien été mise en avant par Apple lors de la keynote de la semaine dernière. Dans un communiqué, la firme à la pomme a notamment défini ce modèle comme un « écran de visioconférence ultime« , notamment grâce à sa caméra ultra grand-angle de 12 Mpx et la fonction Center Stage.

Dans les détails, Apple est venu souligner : « Doté de la puce A13 Bionic, le Studio Display offre des expériences incroyables avec sa caméra et son système audio très avancés. Cet écran de vidéoconférence comprend une caméra ultra grand-angle de 12 MP avec Center Stage, une fonctionnalité qui maintient automatiquement les utilisateurs centrés dans le cadre lorsqu’ils se déplacent pour des appels vidéo encore plus attrayants.«

Face aux critiques de la qualité de sa webcam, Apple a déclaré à The Verge que ce problème serait résolu dans une mise à jour logicielle. L’entreprise a plus précisément souligné que son équipe « a examiné les images que vous avez partagées, et a découvert un problème où le système ne se comporte pas comme prévu. » De ce fait, Apple annonce avoir prévu « des améliorations dans une mise à jour logicielle.«