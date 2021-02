Nothing, la nouvelle marque du fondateur de OnePlus

Publicité

Après avoir co-fondé en 2013 OnePlus, Carl Pei avait décidé de quitter l’entreprise il y a quelques mois. Mais ce dernier a annoncé le lancement de sa nouvelle entreprise : Nothing. Quelles sont les ambitions de cette nouvelle marque ? On vous dit tout !

Une nouvelle marque mystérieuse

Nothing est une marque dans le domaine de la high-tech crée par l’ancien patron de OnePlus, mais elle reste très mystérieuse pour l’instant. Le siège social de la firme se situe à Londres. Dans une vidéo publiée sur Instagram, on retrouve une présentation très énigmatique, en noir et blanc.

L’ambition de la marque est de réinventer la technologie et la mettre en parfaite harmonie avec l’utilisateur. De cette manière, la technologie sera tellement discrète qu’elle ne sera rien, ou « Nothing ».

Cela fait plusieurs années que nous n’avons pas vu quelque chose de palpitant dans le domaine de la technologie. Il est temps d’insuffler un air de nouveauté. La mission de Nothing est de faire tomber les barrières qui peuvent exister entre la technologie et les utilisateurs afin de créer un futur numérique plus en harmonie avec les attentes du grand public. Nous pensons que la technologie doit être élégante, mais également naturelle et intuitive. Lorsqu’elle est suffisamment avancée, elle doit s’effacer pour ne plus rien (Nothing) laisser paraître. Carl Pie

« Nothing », mais déjà 7 millions d’investissements

Certes, la marque vient tout juste de naitre, ne propose pour le moment aucun produit, mais elle bénéficie déjà de soutiens financiers confortables. En effet, 7 millions de dollars ont déjà été récoltés par l’entreprise. Les investisseurs sont des personnalités et acteurs très influents dans ce milieu. On peut citer par exemple le PDG de Reddit, Steve Huffman et le co-fondateur de Twitch, Kevin Lin.

Des produits Nothing dès 2021 ?

Interview de Carl Pei

Avec ces investissements, Carl Pei a de quoi être confiant pour le lancement de sa marque. Cependant, pour l’instant, aucun produit n’a été présenté… A quoi faut-il s’attendre ?

D’après le passé de Carl Pei dans le domaine de la technologie, les rumeurs envisagent un produit audio ou encore un smartphone. Le fondateur de OnePlus essayera surement de reconstruire un écosystème, comme il l’a fait avec son ancienne entreprise.

Pour l’instant, Nothing se contente de préciser que leurs premiers produits seront commercialisés dans le premier semestre 2021. A terme, Carl Pei arrivera-t-il à faire mieux que OnePlus, qui devrait sortir ici peu ses nouveaux flagships ?