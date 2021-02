Asus met à jour ses ZenBook Duo et Pro Duo au format 2021

Publicité

Sorti fin 2019, les ZenBook Duo proposaient une solution double écran innovante ! Mais Asus, toujours en quête de nouveauté met à jour ces petits bijoux !

Quelle nouveauté ?

La principale nouveauté se situe au niveau de l’atout principal des ZenBook Duo, à savoir, le second écran !

Au départ, celui-ci était à plat au-dessus de l’écran, mais Asus a décidé de mettre à profit les innovations faites sur sa gamme Zephyrus Duo !

En effet, l’écran garde ses précédentes caractéristiques et ses précédentes prérogatives !

Lorsque vous déployez l’écran principal, le second de 12,6 pouces positionnés juste au-dessus du clavier se soulève. Il vient alors se positionner avec un angle de 7° ou 9,5° suivant le modèle, pour une meilleure visibilité.

Publicité

Elle pourra toujours servir de seconde zone d’affichage – tactile – et étendre votre espace de travail. Mais aussi comme touch bar avec les logiciels pris en charge !

Les développeurs peuvent aussi contacter Asus pour avoir le SDK approprié !

ZenBook Pro Duo 2021

ZenBook Pro Duo 2019

Et la nouveauté matérielle ?

Bien que le ZenBook Pro Duo 2021 reste associé aux processeurs Intel Core de 10e génération, la nouvelle version est-elle couplée aux toutes nouvelles GeForce RTX de Series 30 ! De quoi jouer aisément et de profiter de la dalle OLED 4K !

Le ZenBook Duo 2021, quant à lui, s’offre la 11e génération de processeurs Intel Core de type U.

Jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR4x et jusqu’à 1 To de SSD seront de la partie ! La partie graphique Intel Iris du 14 pouces peut se partager la vedette avec une GeForce MX450.

Le ZenBook duo est livré avec deux chargeurs, un nomade à la connectique finale USB-C qui permettra de l’utiliser en mobilité sans usage du GPU.

Un second, plus gros permettra d’alimenter comme il se doit la bête, mais deviendra alors un peu moins nomade !

Prix et disponibilité

Le Zenbook Duo, le 14 pouces, sera proposé à partir de mars à environ 1800 euros .

. Le Zenbook Pro Duo OLED sera, commercialisé à partir de 3300 euros .

. Les ZenBook Duo et Pro Duo sont toujours disponibles !