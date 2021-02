Les nouvelles tablettes et IdeaPad de Lenovo

Publicité

À l’occasion du CES 2021, Lenovo a annoncé l’arrivée de ses nouvelles tablettes de la gamme IdeaPad. Au programme: 5G et puissance !

IdeaPad 5G

Le nouvel IdeaPad 5G dispose d’une connectivité 5G ultrarapide, de la 4G LTE4 fiable, et du WiFi5. De quoi être toujours connecté, où que l’on soit.

Cet ordinateur portable de 1,2 kg et de 14,9 mm d’épaisseur, sous Windows 10, a été conçu avec un refroidissement passif et dispose de bords fins pour un ratio d’écran de 90 %.

Il promet alors jusqu’à 20 heures d’autonomie de lecture vidéo en continu, et intègre le Rapid Charge Express.

Grâce à son écran IPS de 14 pouces FULL HD avec une gamme colorimétrique sRGB à 100%, profitez d’une clarté incomparable !

Pour des performances fluides et réactives, l’IdeaPad 5G et l’IdeaPad 4G / LTE vont jusqu’à 8 Go de mémoire LPDDR4X et 512 Go de stockage SSD PCIe.

Disponible dans la couleur Light Silver et doté d’une conception intelligente sans ventilateur, l’ordinateur portable est plus silencieux qu’une simple tablette. Les utilisateurs peuvent profiter d’un son net grâce aux haut-parleurs optimisés Dolby Audio.

De plus, un microphone à double matrice garantit des appels clairs.

La mise en marche instantanée avec Modern Standby permet à l’IdeaPad 5G d’être toujours prêt et la caméra infrarouge permet de le débloquer par reconnaissance faciale.

IdeaPad 5i Pro et IdeaPad 5 Pro

Cette nouvelle série d’ordinateurs portables est donc disponible en 14 et 16 pouces, avec un poids de 1,45 kg pour le 14 pouces et de 2 kg pour le 16 pouces.

Pour la première fois sur un pc portable, l’écran est doté d’un ratio 16:10.

Dotés d’une surface d’affichage de 90%, grâce à des bords ultra-fins, l’IdeaPad 5i Pro et l’IdeaPad 5 Pro offrent de meilleures expériences pour l’apprentissage et le divertissement.

L’écran dispose aussi de la technologie Eye Care, qui réduit la lumière bleue et permet une utilisation prolongée.

Lenovo IdeaPad 5i Pro sous Intel® 14 pouces

Processeur Intel Core i7 de 11e génération

Carte graphique jusqu’à NVIDIA MX450.

Écran IPS jusqu’à 14 pouces 2,8K (16:10) de 90 Hz.

Jusqu’à 16 Go de mémoire DDR4 et jusqu’à 1 To SSD PCIe M.2 de stockage

Batterie de 56,5 Wh et Rapid Charge Boost

Dolby Atmos

Lenovo IdeaPad 5i Pro sous Intel® 16 pouces

Processeur Intel Core i7 de 11e génération

Jusqu’au GPU NVIDIA® MX450

un écran IPS jusqu’à 16 pouces 2,5K (16:10) de 120 Hz

Jusqu’à 16 Go de mémoire DDR4 et jusqu’à 1 To SSD PCIe M.2 de stockage

Batterie de 75 Wh avec prise en charge de Rapid Charge Express

Technologie Thunderbolt 4 à câble unique intégrée

Dolby Atmos

Lenovo IdeaPad 5 Pro 14 pouces:

Parmi les processeurs mobiles AMD Ryzen de nouvelle génération

Jusqu’au GPU NVIDIA MX450

Jusqu’à 16 Go de mémoire DDR4 et jusqu’à 1 To SSD PCIe M.2 de stockage

Écran IPS jusqu’à 14 pouces 2,8K (16:10) de 90 Hz

Batterie de 56,5 Wh et une accélération de la charge

Dolby Atmos

Lenovo IdeaPad 5 Pro 16 pouces:

Parmi les processeurs mobiles AMD Ryzen de nouvelle génération

Plusieurs options graphiques, y compris les GPU NVIDIA GeForce RTX de nouvelle génération

Jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4 et jusqu’à 1 To SSD PCIe M.2 de stockage

Écran IPS jusqu’à 16 pouces 2,5K (16:10) de 120 H

Batterie de 75 Wh et Rapid Charge Express

Dolby Atmos

Tab P11

La nouvelle tablette Lenovo Tab P11 offre un écran LCD IPS en 2K de 11 pouces. La technologie Eye Care intégrée, certifiée par TÜV, réduit les nuisances de la lumière bleue pour éviter la fatigue oculaire.

Alimentée par la plateforme mobile Snapdragon 662 avec LTE avancé, dotée Qualcomm FastConnect intégré et disposant de 6 Go de RAM pour une navigation plus rapide, la Lenovo Tab P11 est également l’une des rares tablettes certifiées pour diffuser les émissions Netflix en HD.

Ensuite, sa connexion mains libres et les appels vidéo via la caméra frontale 8M, facilitent grandement les échanges à distance entre amis ou pour des cours en visioconférence.

Pour plus de discrétion pendant les appels vidéo, il est possible

d’activer la fonction Smart Privacy pour brouiller son arrière-plan.

Enfin, ses quatre haut-parleurs Dolby Atmos offrent un son exceptionnel et immersif !

En plus, le stylet intuitif Lenovo Precision Pen 2 est capable de détecter l’inclinaison et les pressions pour une expérience d’écriture numérique et de griffonnage plus fluide.

Avec une longue durée de vie de la batterie jusqu’à 200 heures, une capacité de batterie de 60 mAh et une prise USB Type-C pour le chargement, ce stylet en option est prêt si l’inspiration vient.

Elle prend également en charge d’autres accessoires optionnels comme la station de charge intelligente Lenovo Smart Charging Station 2 qui permet de regarder des films mains libres tout en la rechargeant.

Prix et disponibilité :

L’IdeaPad 5G de 14 pouces devrait être disponible en mai 2021.

L’IdeaPad 5 Pro 16 pouces devrait être disponible à partir de mai 2021 et démarrera à partir de 799 €.

La version 14 pouces 5 Pro devrait être disponible en mars 2021 et débutera à partir de 799,00 € TTC.

L’IdeaPad 5i Pro 16 pouces devrait être disponible à partir de mars 2021 et commencera à partir de 899 €.

Le modèle 14 pouces devrait être disponible en mars 2021 et débutera à partir de 699 €.

Le Lenovo Tab P11 débutera à partir de 279 € et sera disponible en janvier 2021.