Test – Yoga Smart Tab : la nouvelle tablette de Lenovo

Lenovo présentait lors du dernier salon IFA la Yoga Smart Tab avec des nouveautés bienvenues dans un secteur qui a tendance à traîner la patte quand il s’agit d’apporter des innovations.

Avec la Yoga Smart Tab, Lenovo tente un nouveau mélange en y intégrant Google Assistant et une enceinte JBL très bien pensée. Avec ces deux nouveautés, la tablette devient un hub intéressant de la maison que ce soit pour la domotique, mais aussi pour le divertissement.

Lenovo tient avec la Yoga Tab Lab, un très bon produit au rapport qualité/prix indéniable.

DÉBALLAGE DE LA YOGA SMART TAB

Le packaging est dans la continuité de ce que propose Lenovo depuis quelque temps : une boîte en carton épuré qui contient le strict minimum.

Le contenu du colis contient la tablette, un câble usb-c, un adaptateur ainsi qu’une notice.

La tablette démarre très vite et la configuration est plutôt simple.

UNBOXING

DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE

La Yoga Smart Tab se démarque par son design unique.

La prise en main est particulièrement robuste même si son poids de 580 grammes se fait rapidement sentir. Le positionnement du cylindre qui accueille deux enceintes sur les extrémités offre un son très correct pour une tablette d’entrée de gamme.

En intégrant un cylindre JBL sur une des tranches de la tablette, Lenovo innove intelligemment côté design et améliore l’expérience que l’on pouvait avoir jusqu’à présent.

PRISE EN MAIN DE LA TABLETTE

LE SON

Ne vous attendez pas à une enceinte qui envoie du gros son. La Yoga Smart Tab se dote de deux haut-parleurs de 2 watts de puissance chacun. Soit le même son qu’on peut avoir sur des enceintes nomades.

LE PIED EN FORME DE CYLINDRE

Même si cela paraît peu, à l’utilisation, dans une pièce de 40 m2, le son est parfaitement audible et ne sature pas quand le son est fort. Le son donne vraiment une sensation d’avoir un son à 360° grâce à l’amplificateur intelligent et optimisé de la technologie Dolby Atmos.

Là où Apple avait dû sortir une smart cover à 45 €, Lenovo opte pour un support intégré qui permet d’obtenir des positions différentes sans l’ajout d’un accessoire.

Ce cylindre à double usage est le meilleur atout de ce produit !

ENCEINTES JBL DE LA YOGA SMART TAB

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA TABLETTE

La tablette tourne sous Android Pie qui commence un peu à dater.

Dans l’utilisation quotidienne, nous n’avons pas noté de ralentissement particulier avec les différentes applications que nous utilisons. Que ce soit pour des jeux, regarder des vidés, écouter de la musique ou même travailler, la tablette s’est toujours montrée très rapide et fluide.

En multitâche la Yoga Smart Tab a souvent eu tendance à crasher. Souvent, cela était dû à la version d’une application qui n’avait pas été mise à jour. Mais cela est arrivé trop souvent, pour qu’on ne puisse pas le relever.

LA YOGA SMART TAB EN POSITION COUCHÉE

L’ASSISTANT GOOGLE

Lenovo présente l’intégration de l’Assistant Google comme un atout.

On vous parlait déjà du Google Home Mini il y a quelques années. Malheureusement depuis, les nouveautés n’ont pas évolué d’un iota.

Si vous êtes familiarisé avec les assistants personnels que l’on retrouve sur quasiment tous les smartphones ou tablettes. Et que vous êtes un adepte, vous trouverez son utilité à l’intégration du Google Assistant avec cette tablette.

L’ASSISTANT GOOGLE DANS LA TABLETTE

Quelle est la météo de demain ?

Quel est le prochain train ?

Quels sont mes rendez-vous du jour ?

Mets la Moulaga de Jul !

Pour des intéractions simples, la tablette fait le job. Et si en plus vous êtes l’heureux possesseur de produits domotiques, la tablette sera pour vous, un vrai HUB central à un prix modique.

Sans être révolutionnaire, l’ajout du Google Assistant est une excellente idée. Dire « Ok Google » va devenir rapidement une habitude, au même titre qu’un « Dis Siri« .

OK GOOGLE BY LENOVO

LES PETITS PLUS

La béquille intégrée au dos de la tablette permet plusieurs positions qui sont particulièrement utiles au quotidien. On vous le disait plus haut, avec la Yoga Smart Tab, vous n’aurez pas besoin d’acheter d’accessoire supplémentaire pour faire tenir votre tablette.

LA BÉQUILLE

Que ce soit pour avoir un support en cuisine, pour visionner une série ou même écouter de la musique. La béquille est la signature de cette gamme Yoga.

La Yoga Smart Tab est également dotée d’une reconnaissance faciale qui vous permettra de débloquer votre tablette sans devoir saisir votre mot de passe. Comme sur d’autres produits de la marque Lenovo, on a noté des ratés de reconnaissance dans un environnement peu éclairé.

Contrairement à l’Ipad qui ne permet pas d’ajouter de la mémoire. La Yoga Smart Tab offre la possibilité d’ajouter une carte SD et donc d’augmenter la mémoire de vote tablette.

UNE TABLETTE QUI ÉVOLUE

Lenovo est la seule marque qui ose proposer des nouveautés sur l’ensemble de ces produits.

La Yoga Smart Tab n’est peut-être pas la meilleure des tablettes, mais elle est une des rares à avoir compris que pour être utile au quotidien, il faut repenser entièrement l’expérience de l’utilisateur.

Apple et Windows se sont positionnés depuis quelques années sur le terrain pro (Ipad Pro et Surface) en ciblant avant tous des utilisateurs professionnels. Et cela s’est fait au détriment des fers de lance qui ont popularisé les tablettes.

Lenovo a compris que pour durer, une tablette devait offrir autre chose. Et avec l’ajout d’une enceinte et d’un assistant virtuel, la Yoga Smart Tab innove.

LA YOGA SMART TAB

UN RAPPORT QUALITÉ PRIX IMBATTABLE

À un prix public qui tourne autour des 200 €, la Yoga Smart Tab est une bonne affaire si vous souhaitez vous doter d’une tablette.

À caractéristique égale, la YOGA SMART TAB est meilleure que l’Ipad d’entrée de gamme qui est 180 € plus cher que le produit phare d’Apple.

On vous recommande chaudement cette tablette qui trouvera toute sa place dans votre quotidien, pour toute la famille.