TEST – Lenovo Yoga Pro 9i, le PC portable gamer qui ne s’assume pas ?

Le monde des ordinateurs portables est très segmenté. On peut trouver des ordinateurs dédiés à la bureautique très économes en énergie jusqu’à des machines très puissantes pour le gaming. Mais ce Lenovo Yoga Pro 9i se place sur un entre-deux, avec des caractéristiques poussées, dans un châssis très classique. C’est presque trompeur quand on compare la fiche technique et l’apparence de cet ordinateur. Mais est-ce que cet ordinateur à 3 600 € vaut le coup ?

Notre avis en bref sur le Lenovo Yoga Pro 9i

Sur le papier, c’est un excellent PC qui est proposé par Lenovo. Les différentes configurations proposées sont équilibrées, entre CPU, GPU et RAM. On peut configurer soi-même son PC portable, ou choisir parmi des configurations. Cela permet une personnalisation selon vos besoins. Toutefois, est-ce qu’un tel ordinateur ne souffre pas d’un placement entre deux marchés ? C’est assez le cas, mais cela reste un excellent ordinateur.

Fiche technique du Lenovo Yoga Pro 9i

Processeur Intel Core i9-13905H RAM 64 Go de RAM DDR5 6400 MHz Stockage 1 To SSD Ecran LCD 3200 x 2000, 165 Hz, 16″ GPU Nvidia RTX 4070 Connectivité Thunderbolt 4/USB-C

USB 3.2

Jack 3,5mm

HDMI 2.1 Dimensions 36,2 x 24,5 x 1,82 cm Poids 2,23kg Batterie 75 Wh Prix À partir de 1 899 €, varie selon les configurations

Design et Hardware du Lenovo Yoga Pro 9i

Ce placement « entre-deux » dont nous parlons depuis le début se remarque très vite au niveau du design et hardware. D’un côté, les caractéristiques techniques sont vraiment imposantes, comparables à un ordinateur de gaming. De l’autre, l’apparence de l’ordinateur est comparable à un notebook, avec un design très simpliste. C’est l’essence de la gamme Yoga Pro, qui propose cette dissonance, permettant un design classique, mais performant.

Ce design simpliste se caractérise par un capot avec comme uniques inscriptions les logos Lenovo et Yoga. Il n’y a pas de fioriture, les logos sont simples, permettant de profiter d’une couleur très sympathique, et d’un matériau très agréable au toucher. Dans l’ensemble, le hardware de cette bête est donc très réussi, exception faite des dimensions peut-être. En effet, l’ordinateur est absolument imposant, on est sur du 16 pouces. À côté de cela, le poids est nécessairement élevé, en partie à cause d’une carte graphique présente.

Connectique et connectivité

La connectique proposée sur cette machine est complète sans trop en faire. Pour la liste complète, la voici. On retrouve un Thunderbolt 4 USB-C, deux ports USB-A, un HDMI, un lecteur de cartes SD et une prise casque jack de 3,5 millimètres. Il y a évidemment le port de recharge, celui-ci est d’ailleurs propriétaire, pas d’USB-C. C’est dommage, bien que logique, la carte graphique proposée a besoin d’une puissance importante.

Pour la partie connectivité sans-fil, on retrouve du Wifi 6, nécessaire sur des machines de ce prix. Mais également, pour connecter tous vos appareils sans-fil type écouteurs, on trouvera du Bluetooth 5.1. Cela fait largement l’affaire, c’est bien classique. On espère simplement que l’année prochaine, le passage au Wifi 7 se fasse. L’arrivée de la norme au sein de l’écosystème réseau est en train de commencer, ce serait dommage de changer d’appareils avec une vieille norme, quand ceux-ci sont censés durer plusieurs années.

Clavier et pavé tactile

Le clavier intégré à ce Lenovo Yoga Pro 9i est franchement top. Celui-ci dispose d’un pavé numérique, parfait pour taper rapidement des chiffres, mais aussi pour les Alt code. De plus, les touches d’une forme qui convient très bien pour écrire rapidement. On ne souffrira donc pas de l’utiliser, et de ne pas brancher un clavier externe pour écrire sur cet ordinateur.

Côté pavé tactile, c’est un petit peu plus décevant. En effet, celui-ci est plutôt grand certes, mais à de nombreuses reprises, il y a eu comme des lags, le sentiment à l’utilisation est très bizarre. En dessinant des traits sur Paint, on pouvait ainsi voir que la ligne se brisait par endroits. Dans des cas de drag and drop, c’est très frustrant, parce que le drop peut se faire ailleurs qu’à l’endroit désiré.

Écran du Lenovo Yoga Pro 9i

Côté écran, ce n’est pas le plus sublime qui soit proposé sur le marché. En effet, on retrouve une dalle brillante, qui a vraiment un problème avec les reflets. Sur la photo à droite ci-dessous, on remarque que la lumière très forte reflète beaucoup dans l’écran. C’est assez logique. Mais en fait, avec ne serait-ce qu’un peu de lumière, vous pourrez utiliser cet écran comme un miroir pour vous observer dedans.

En dehors de cet aspect-là, l’écran est très bon tant sur le papier que dans la réalité. La résolution de 3.2K, couplée à un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz est une combinaison parfaite pour à la fois jouer, mais aussi profiter d’une fluidité au sein de l’interface. On notera également quelque chose qu’il faut savoir, sinon on pourrait presque passer à côté. L’écran est tactile. Pour l’anecdote, il a fallu qu’un proche essaye de toucher l’écran pour que je me rende compte que celui-ci l’est, tellement je n’y suis pas habitué.

Audio du Lenovo Yoga Pro 9i

Les enceintes de cet ordinateur portable sont placées à côté du clavier. Cela permet de profiter du son directement vers soi. C’est plus pratique que certaines enceintes collées sous l’ordinateur portable. Sur celles-ci, le son est un peu moins bon, car celui-ci doit raisonner sur une surface pour être renvoyé à vous. En fonction de la surface, le son sera plus ou moins absorbé, et n’en parlons même pas quand vous tenez votre ordinateur portable sur les genoux. Mais là ce n’est pas le cas, c’est excellent, au contraire. On ne sera pas sur une qualité digne d’enceintes, mais c’est un son d’appoint idéal pour des petites vidéos YouTube …

Performances

Le Lenovo Yoga Pro 9i est assez surprenant sur le papier. En recevant l’ordinateur, on s’attend à une machine qui a de la puissance forcément, avec la dénomination Pro. Pour autant, le design ne le retranscrit pas forcément, pas d’allures de PC gamer … Mais les caractéristiques, sur le papier, feraient quasiment pâlir certains PC « gamer ». Grosse carte graphique, beaucoup de RAM, gros processeur, quoi de mieux pour un gamer ? Eh bien un ventilateur capable de rafraîchir tout ça pour maximiser les performances, ça ne serait pas de refus.

En effet, les performances de la carte graphique étaient un peu en deçà des performances possibles avec une telle configuration. L’ordinateur chauffait rapidement sur des tâches gourmandes, comme du jeu-vidéo ou du rendu 3D. Toutefois, le tableau d’ensemble est plutôt bon, avec de la RAM en quantité largement suffisante pour de nombreux usages, qui va parfaitement avec le i9 proposé dans la configuration testée.

Autonomie

Bien qu’aux apparences de notebook / pc portable classique, l’autonomie est la bête noire de cette machine. Le Lenovo Yoga Pro 9i souffre d’une autonomie limitée à quelques heures maximum. Sur des tâches simples de bureautique ou pour de la prise de notes en cours, cela tiendra maximum quelques heures, et encore. La carte graphique se lance un peu trop rapidement, et vient bouffer l’autonomie, sans parler du i9 ou de la RAM. C’est assez dommage, la polyvalence n’est clairement pas là face à une concurrence rude des macbooks.

Conclusion

Les PC portables du genre veulent chercher à la fois portabilité et performances. Une telle machine est destinée à un public qui recherche des performances en mobilité. Sinon quel est l’intérêt de telles performances sur un ordinateur portable ? Seulement, peut-on parler d’ordinateur portable quand celui-ci fait plus de 2 kg ? Il est transportable tout au plus, et nécessitera toujours une assistance respiratoire (son chargeur), pour tenir la journée. Les performances sont optimales, mais y a-t-il un intérêt à prendre ce genre de machine, qui ne permettra pas d’être vraiment portable ? Un ordinateur gamer peut tout autant faire l’affaire. On peut également utiliser un ordinateur fixe chez soi connecté en streaming avec des logiciels comme Parsec. Au-delà de ce constat, les performances sont bonnes, l’autonomie moyenne, le design suffisant et classique

