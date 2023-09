Lenovo Legion Go : la nouvelle révolution dans l’univers du jeu portable

Après le Steam Deck sorti il y a quelque temps maintenant, puis la Rog Ally, c’est Lenovo qui s’y lance. Le marché des consoles portables pour faire tourner des jeux PC est en plein essor. Franchement inspirées par la Nintendo Switch, ces appareils sont néanmoins loin d’être inintéressants.

Un saut évolutif dans l’écosystème du jeu portable : Lenovo Legion Go

Quand on pense aux consoles portables, la Nintendo Switch est souvent la première à venir à l’esprit. Mais Lenovo secoue le marché avec le Lenovo Legion Go, un puissant appareil portable sous Windows. Cette console représente une avancée majeure pour la marque, déjà reconnue dans le monde du jeu sur PC. Le Legion Go n’est pas simplement une extension de leur gamme. Il redéfinit ce que peut être une console portable.

Le Lenovo Legion Go utilise des processeurs AMD Ryzen Série Z1 et fonctionne sous Windows 11. La qualité graphique est ahurissante, grâce à un écran tactile Lenovo PureSight de 8,8 pouces au format QHD+ 16:10. Avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz et une couverture de 97 % de l’espace colorimétrique, cet appareil offre une expérience visuelle sans précédent dans le monde du jeu portable. La mémoire et le stockage ne sont pas en reste, avec jusqu’à 16 Go de RAM et un SSD allant jusqu’à 1 To, extensible via un emplacement micro-SD.

Une technologie de pointe pour une expérience de jeu inégalée

Avec une batterie de 49,2 Wh et la Charge Super Rapide, jouer en déplacement devient plus facile et plus long. Une charge de 30 minutes suffit pour atteindre 80 % de la batterie. Le Lenovo Legion Go assure également une longévité de batterie avec une fonction de dérivation d’alimentation, préservant ainsi la batterie lorsqu’il est branché.

Côté thermique, le Legion Go intègre la technologie Coldfront de Lenovo, garantissant un refroidissement efficace avec un ventilateur à 79 pales. Ce système permet également de réduire le bruit à moins de 25 dB en mode silencieux. Vous avez besoin de plus de puissance ? Le mode personnalisé permet d’atteindre un TGP de 25W sans étranglement thermique lors de longues sessions de jeu.

Flexibilité et connectivité : les maîtres mots

Les contrôleurs TrueStrike du Lenovo Legion Go sont amovibles, offrant une flexibilité et une adaptation à divers styles de jeu. Le mode FPS est particulièrement intéressant, permettant aux utilisateurs de détacher les manettes et de les poser sur une surface pour une meilleure visée. Niveau connectivité, le Lenovo Legion Go n’est pas en reste. Il dispose de deux ports USB Type-C, permettant de charger l’appareil tout en branchant d’autres accessoires. La console prend en charge Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2, ce qui la rend encore plus polyvalente pour les joueurs en déplacement.

Côté disponibilité, le Lenovo Legion Go sera disponible à partir de novembre 2023 à partir de 799 € TTC. Donc encore un peu de patience, mais ça sortira juste avant Noël, pour être glissée sous le sapin du plus grand nombre. Entre console et PC, cela s’apparente à la Rog Ally, que nous avons testé juste ici.