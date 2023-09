Omen et HyperX présentent leurs nouveautés à la Gamescom 2023

À l’occasion de la Gamescom 2023, HyperX et Omen ont présenté leurs derniers produits, sortis sur les derniers mois. On y retrouve notamment des ordinateurs de bureau pour tous les budgets et de toutes tailles. Et aussi le dernier HyperX Cloud III Wireless, fraîchement annoncé.

HyperX Cloud III Wireless, le best-seller en devenir

Le HyperX Cloud III Wireless semble être le choix idéal pour les gamers en quête d’une expérience audio immersive. L’un des points forts du casque est son autonomie impressionnante de 120 heures, ce qui permet des sessions de jeu ininterrompues et prolongées. Le son 3D, optimisé par la technologie DTS® Headphone:X® via le logiciel NGENUITY, offre une précision audio exceptionnelle. Cela garantit une meilleure immersion dans les jeux, mais également une communication plus claire lors des discussions en ligne. Les haut-parleurs angulaires de 53 mm ont été repensés par les ingénieurs d’HyperX. Ils accentuent cette précision en dirigeant le son à un angle optimal.

Le design du casque est aussi impressionnant, avec une armature entièrement métallique pour la durabilité. Le confort est luxueux grâce à des coussinets en mousse à mémoire de forme et un rembourrage supplémentaire sur le bandeau. Les commandes audio et micro-intégrées offrent une accessibilité pratique. Le microphone est détachable, de 10 mm et doté d’un indicateur LED de coupure pour la clarté. Ce microphone, amélioré par rapport aux modèles précédents, dispose également d’un filtre interne à mailles métalliques. Il élimine le besoin d’un filtre anti-pop supplémentaire. Cela permet une communication fluide et claire, ce qui est essentiel lors des sessions de jeu en équipe.

En termes de compatibilité, le Cloud III Wireless est polyvalent, fonctionnant sans problème sur plusieurs plateformes comme le PC, la PS5, la PS4 et la Nintendo Switch. Le casque est fourni avec un dongle sans fil USB-C et un adaptateur USB-A, facilitant la connexion à divers appareils. La connexion sans fil rapide de 2,4 GHz assure un son fiable et sans décalage, ce qui est crucial pour les jeux qui nécessitent des réactions rapides. Dans l’ensemble, le HyperX Cloud III Wireless réussit à combiner durabilité, confort et qualité audio, faisant de lui un choix solide pour les joueurs sérieux ou même pour un usage quotidien polyvalent.

Les derniers PC d’Omen, avec watercooling déporté

Omen propose une gamme clarifiée, qui évolue numériquement parlant. On passe ainsi d’un PC Gamer Omen 40L à 45L, et il existe aussi des plus petites configurations (25L ou 30L). Les configurations proposées sont variables, et sont ajustées selon le volume et le budget déboursé bien sûr. Mais sur le 45L, il est intéressant de noter la présence d’un watercooling, déporté au-dessus du boîtier. Le flux d’air est donc bien meilleur, évitant un recyclage de l’air au sein du boîtier par exemple. C’est plus efficace a priori.