Test – Flashbird : Le traceur GPS premium made in France

Après un premier modèle réussi, le Pégase. La société française SMT Performances revient sur le devant de la scène avec un nouveau modèle de traceur : le Flashbird.

Véritable salut contre le vol de votre moto ou scooter, les traceurs GPS vous permettent de savoir où est votre véhicule et ainsi le récupérer. Mais le Flashbird va même au-delà, c’est ce que nous allons voir dans cet article.

Présentation du Flashbird

Qu’est-ce que c’est exactement ? En ouvrant la boîte, vous trouverez assez peu de choses prouvant ainsi la simplicité d’installation. Vous pourrez y trouver deux morceaux de velcro avec du ruban adhésif double-face pour fixer votre traceur. Le câble d’alimentation du traceur, un badge et un autocollant, c’est tout.

Avec ce peu de contenu, vous allez pouvoir protéger votre moto. Tout a été fait pour que cela soit simple à installer pour n’importe quel utilisateur.

Installation du Flashbird

Pour l’installation, c’est à la portée de tous. Il suffit de relier le câble fourni dans la boîte à la batterie de votre moto ou de votre scooter. Attention à bien respecter la polarité en branchant les cosses, il faut se fier au code couleur. Le câble rouge sur la borne + de la batterie et le câble noir sur la borne – de la batterie. Dès que l’appareil est branché, il est immédiatement détectable par l’application.

En suite, vous devez placer votre Flashbird avec le logo orienté vers le haut. À l’aide des velcros 3M, vous pourrez fixer le boîtier pour éviter qu’il se balade. Dans mon cas, je l’ai placé sous la selle passager. Son encombrement limité facilite son installation dans les espaces réduits. La marque met à disposition, un descriptif précis pour l’installation.

Le Flashbird est certifié IP65, et la Smartkey IP67. Ainsi, ils sont protégés totalement contre la poussière et l’eau. Les normes IP65 et IP67 sont adaptées à un usage intensif à moto même dans des conditions climatiques défavorables. Certains pourraient s’inquiéter pour leur batterie de moto, mais soyez rassuré, il y a une protection antidécharge de la batterie. L’appareil disposant de sa propre batterie indépendante, il se recharge quand la moto roule. Et concernant les risques de court-circuit, le boîtier dispose d’un fusible séparé pour éviter tout problème à votre moto.

Une moto sous haute surveillance

Après la connexion du boitier, passons au côté logiciel. Pour cela, vous devez télécharger l’application Flashbird qui est disponible sur l’app store de votre téléphone. Suivez les instructions à l’écran pour créer votre compte et renseigner les informations de votre boîtier (numéro de série) pour qu’il soit reconnu et activé. Je vous conseille d’ailleurs de vérifier s’il n’y a pas de mise à jour à effectuer. Pour cela, il suffit d’appuyer sur un petit bouton sur boîtier et lancer la mise à jour via l’application. La connexion se fait alors en Bluetooth. Si vous cachez bien votre traceur dans un recoin, cela peut être compliqué de presser le bouton pour la mise à jour. C’est le seul petit défaut du produit.

Une fois cette installation terminée, vous êtes protégé vous et votre moto.

Quant au cœur de ce que propose le traceur, à savoir la localisation de votre moto. Flashbird repousse les limites de la technologie de suivi GPS avec des caractéristiques poussées :

Triple réseau 4G LTE-M/nb-IOT/GPRS : Ce système offre une protection supérieure contre les brouillages, une réception plus performante, même en environnement souterrain, et une transmission de données ultra-rapide.

Ce système offre une protection supérieure contre les brouillages, une réception plus performante, même en environnement souterrain, et une transmission de données ultra-rapide. Récepteur GPS amélioré SBAS compatible GALILEO : Grâce à cette amélioration, la précision de localisation atteint une précision au mètre près.

Grâce à cette amélioration, la précision de localisation atteint une précision au mètre près. Batterie interne haute capacité : La batterie de Flashbird garantit une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 1000 km en cas de débranchement.

Plus qu’un simple traceur

Bref, il a de quoi vous rassurer ! D’autant qu’à la moindre vibration ou mouvement suspect, vous êtes automatiquement averti via votre téléphone, votre boite mail ou appel téléphonique. Flashbird Cops vous accompagne pour retrouver et récupérer votre moto en toute sécurité. Grâce à un partenariat avec les forces de l’ordre. Flashbird cops, c’est aussi un partenariat avec Envie de rouler pour vous aider à trouver une moto de prêt le temps des réparations de votre véhicule.

Protéger sa moto, c’est bien, mais il faut que cela soit simple. Tous les motards l’ont vécu au moins une fois, on s’équipe, on est prêt à partir et au moment de démarrer, les clés sont au fond de la poche. Et là la galère, il faut retirer les gants pour attraper les clés, mettre le contact et remettre les gants. Et si en plus, on doit prendre le smartphone pour désactiver le Flashbird c’est l’horreur. Que nenni, ils ont pensé à tous nos amis bretons. Grâce au badge, vous êtes automatiquement reconnu et la sécurité se désactive. Idem pour les têtes en l’air qui pourraient oublier d’activer la protection. Une fois encore, ils ont pensé à vous. Il est possible d’activer automatiquement la protection dans l’application. Passé un certain laps de temps sans détection du badge lors d’un stationnement, tout s’active tout seul.

Et le motard dans tout ça ?

Flashbird protège votre moto, mais pas que. En tant que motard, vous êtes aussi protégé par Flashbird Emergency. Grâce à un partenariat avec Liberty Rider, vous bénéficiez d’une technologie de détection d’accident et d’appel aux secours à moto. Pour faire simple, les capteurs du traceur détectent une chute brutale du véhicule et automatiquement l’application vous appelle pour savoir si tout va bien. Et s’il n’y a pas de réponse de votre part, les secours sont automatiquement contactés et vos coordonnées adressées pour une prise en charge la plus rapide possible. Pour faire simple, Flashbird peut vous sauver la vie.

Fort heureusement, je n’ai pas eu l’occasion de tester cette fonction pour ce test.

Il existe également une fonction de partage de position, ainsi vos proches pourront suivre votre déplacement et ainsi se rassurer. Il est important de noter que c’est bien le pilote qui décide quand partager sa position et à qui. Votre vie privée est ainsi préservée.

On the road again

SMT Performance n’étant pas avare en matière de fonctionnalités sur son traceur. Vous pouvez aussi décortiquer vos sorties à moto et les partager. L’appareil détecte même automatiquement si c’est une session sur piste ou route ouverte. Vous pouvez avoir ainsi accès à différentes données telles que l’inclinaison, l’accélération, la vitesse et le freinage. Cette fonctionnalité s’avère à la fois divertissante et pratique pour ceux qui s’adonnent occasionnellement à la conduite sur circuit. L’application peint un tableau détaillé du tracé, vous permettant ainsi de plonger dans vos temps au tour, même en prenant en compte les secteurs partiels. Cette démarche vous permettra d’observer vos améliorations au fil du temps.

Conclusion

Le Flashbird est vraiment un produit réussi, c’est une solution complète. Tout y est, même le suivi de votre entretien moto. C’est un incontournable pour tout motard. Vous protégez votre moto et depuis peu aussi votre voiture, mais aussi vous-même en cas d’accident. Et pour couronner le tout, c’est un produit français. Un grand bravo à SMT Performances !

L’appareil est disponible au prix de 299€ avec 1 mois de service inclus puis 5€/mois. Il est garanti à vie avec un abonnement actif. Nous vous le recommandons vivement, l’essayer c’est l’adopter.