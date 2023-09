La gamme Pixel 8 n’adoptera pas encore l’eSIM

Il reste encore un peu plus d’un mois avant l’événement Made by Google où la gamme Pixel 8 sera officiellement présentée. En attendant, les rumeurs continuent de circuler, certaines contredisant d’autres. Parmi les spéculations, il y a celle qui prétend que Google retirerait le plateau SIM dans la gamme Pixel 8, n’autorisant que l’eSIM.

Cependant, des sources ont révélé à 9to5Google que ce ne sera pas le cas. Apparemment, la série Pixel 8 prendra toujours en charge la carte SIM. Mais ce n’est pas tout, le Google Pixel 8 Pro embarquerait encore la fonctionnalité Night Sight pour la vidéo.

Google ne supprimera pas encore le plateau de la carte SIM physique sur sa gamme Pixel 8

Ces dernières semaines, des rumeurs affirmaient que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro abandonneraient le plateau de la carte SIM pour passer sur l’eSIM. Comme c’est le cas des modèles iPhone 14 vendus aux Etats-Unis. En ce qui concerne la nouvelle gamme Pixel, Android fonctionnerait sur des transferts simples lors de la configuration du nouveau système de l’appareil. D’autant plus que l’adoption de l’eSIM a fortement augmenté au cours des dernières années.

Néanmoins, il existe encore de nombreux pays où les opérateurs locaux n’offrent pas de support eSIM. Des personnes proches du dossier affirment ainsi que la carte SIM physique ne disparaîtra pas encore de la gamme Google Pixel 8. Le plateau SIM restera ainsi sur le bord gauche.

Quid de la fonctionnalité Night Sight ?

Pour information, Night Sight n’est autre que le mode nuit qui permet de prendre des photos dans le noir. Google l’appelle aussi « la vision de nuit ». Avec le Pixel 6, les photos prises avec ce mode étaient « plus nettes et détaillées » grâce à un capteur arrière plus grand, un nouveau système de mise au point automatique laser et le processeur de signal d’image Tensor (ISP). Le capteur arrière permettait de capturer plus de lumières tandis que le Tensor ISP exécute de nouveaux algorithmes de détection de mouvements qui fonctionnent plus rapidement.

Mais Google ne s’est pas arrêté là. En effet, il a amélioré cette fonctionnalité sur le Pixel 7 pour que les temps d’exposition minimum soient réduits de moitié. Grâce à la mise à jour HDR+ avec bracketing et les nouvelles techniques ML, les utilisateurs ont pu constater moins de flou de mouvement. Pour cette année, Night Sight devrait comporter encore plus d’améliorations sur le Pixel 8 Pro. On s’attend à un meilleur enregistrement dans des situations de faible luminosité.