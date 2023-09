IFA 2023 – Roborock Q5, Q8 et un lave linge / sèche linge !?!

À l’occasion de l’IFA 2023, Roborock, leader mondial de la robotique domestique, a annoncé trois nouveaux aspirateurs et le lancement de son premier lave-linge séchant. Ces produits révolutionnaires promettent de simplifier les tâches domestiques et d’améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Nouveaux venus chez Roborock

Le Q5 Pro et le Q8 Max s’ajoutent à la série Q comme de nouvelles propositions d’aspirateurs robots de milieu de gamme de Roborock. Ils offrent une double puissance d’aspiration grâce au système de brosse DuoRoller™, assurant moins d’enchevêtrements de cheveux et un nettoyage efficace sur tous les types de sols. De plus, ces deux modèles embarquent une technologie de navigation basée sur le LiDAR qui facilite leur contrôle via l’application Roborock.

Le Dyad Pro Combo s’impose comme le dernier aspirateur convertible, capable de gérer des salissures humides et sèches avec une efficacité impressionnante. Le Dyad Pro Combo se dote d’une puissance d’aspiration de 17 000 Pa et optimise le nettoyage grâce à ses fonctions intelligentes. Son autonomie atteint jusqu’à 60 minutes lorsqu’il est utilisé comme aspirateur à main.

Zeo One, une révolution dans le lavage et le séchage

Le Zeo One constitue la première incursion de Roborock sur le marché des lave-linges. Il s’agit d’un lave-linge séchant tout-en-un, équipé de la première technologie de séchage au monde, le Zeo-cycle™. Cette technologie, inspirée de la zéolithe naturelle, permet de sécher les vêtements à basse température, protégeant ainsi les tissus les plus délicats. Le Zeo One peut être contrôlé à distance grâce à l’application Roborock, offrant ainsi un nettoyage sans stress.

Disponibilité et tarification

Les aspirateurs Q5 Pro, Q8 Max et Dyad Pro Combo seront disponibles à l’achat sur Amazon et sur la boutique officielle de Roborock en France à partir de mi-septembre. Quant au Zeo One, de plus amples informations sur sa disponibilité seront annoncées prochainement.

En renouvelant sa gamme d’appareils de nettoyage et en se lançant sur le marché des lave-linge, Roborock continue de repousser les limites de la robotique domestique. Il ne nous reste plus qu’à tester ces nouveautés et à partager avec vous nos impressions. Restez à l’écoute et n’hésitez pas à commenter vos attentes en matière de robotique domestique.