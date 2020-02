Si vous êtes motard, vous connaissez ce stress quand vous laissez votre moto en ville ou ailleurs. Le stress de voir votre moto volée, par exemple. Pour la famille des motards, le stress est également présent de savoir si le trajet se déroule bien, si aucun accident n’est arrivé ou autre. C’est de ce constat qu’est parti Walane pour créer Georide, un boitier connecté qui embarque de nombreuses fonctionnalités très utiles.

Unboxing





Le GeoRide embarque de nombreux accessoires. Cela commence par un sticker à l’effigie de la marque ainsi qu’un QR Code afin de paramétrer votre boitier, directement sur l’application (disponible sur Android et iOS). Viennent ensuite le nécessaire pour brancher le boitier, en direct sur la batterie, un bouton pour verrouiller directement la moto (en supplément) ainsi qu’un coupe-circuit (pratique pour les longs arrêts, en supplément également).





Focus sur le boitier GeoRide

Le boitier GeoRide est fourni avec une carte SIM, qui permettra d’envoyer très régulièrement toutes les données nécessaires (géolocalisation, verrouillage, etc..). Elle viendra se loger dans un emplacement spécifique, accompagnée de son interrupteur permettant de l’activer, ou non.

Seulement deux câbles sortent du boitier, le rouge ira directement à la batterie tandis que l’orange permettra de connecter le bouton. Pour les branchements, rien de plus facile. Il faudra connecter le GeoRide directement à la batterie, ou au coupe-circuit et le coupe-circuit à la batterie. Il faudra bien faire attention de placer le boitier le plus à l’horizontale possible afin que la détection de chute soit la plus efficace possible.







Vous l’aurez compris, l’installation est vraiment à la portée de tous et se fait très rapidement. Personnellement, n’étant pas très bricoleur et ma selle passage un peu pénible à enlever (SV650S de 2006), il m’aura fallu 30-45 minutes pour installer le GeoRide.

Les fonctionnalités GeoRide

GeoRide s’articule autour de quatre fonctionnalités phares. La première est le tracker GPS. Ce dernier permettra, via l’application, d’avoir toutes les infos nécessaires sur vos différents trajets. Tout ça grâce à un envoi de votre position GPS toutes les 5 secondes. Vous pourrez ainsi voir votre vitesse moyenne, vitesse maximale, ou encore visualiser vos trajets. La géolocalisation vous permettra également de suivre votre moto en cas de vol. Il suffira ensuite d’aller voir les services compétents avec la position exacte de votre moto. Et ça marche, plusieurs motos ont été retrouvées grâce à GeoRide, et même des réseaux de voleurs démantelés !

L’alarme connectée est la deuxième fonctionnalité très intéressante. Elle permettra, de manière totalement silencieuse, de vous avertir de tous les événements liés à votre moto. Par exemple, si quelqu’un tape dans votre moto, monte dessus ou autre, vous serez instantanément averti grâce à une notification sur votre mobile. Il est également possible d’être appelé dans certains cas.

La troisième fonctionnalité phare : la détection de chute. Grâce à un algorithme, le boitier est capable de détecter une chute de la moto, et également de faire la différence entre une « chute parking » d’une vraie chute sur la route. Dans le cas d’une chute, vous recevrez trois appels d’un robot, avec une question simple à laquelle répondre. Si vous ne répondez pas au bout de la troisième fois. Vos proches sont directement prévenus. Ils pourront voir votre position afin d’envoyer les secours le plus rapidement possible.

Dernière fonctionnalité vraiment intéressante, et toute récente : le réseau social GeoRide. Se dernier permet de trouver des motards utilisant GeoRide aux alentours de vous afin d’aller rouler ensemble. Ne vous inquiétez pas pour votre position, tout est gardé secret. Même les outils de statistiques utiliser en interne par les équipes de GeoRide ne récupèrent pas les positions précises. En effet, tout est brouillé d’environ 10km. Mais vous en saurez plus dans un prochain article, une retranscription d’une interview de Walane.

Conclusion

Cela fait plus de 2 mois que le boitier est en place sur ma moto, et j’en suis plus que content. Fini le stress en ville ou au boulot de savoir sa moto sans protection. Un très gros plus proposé par GeoRide, c’est la réactivité et la nouveauté. Des mises à jour correctives ou d’améliorations sont offertes régulièrement. Le support est très présent sur le Discord (accessible à tous les membres GeoRide) pour répondre aux questions des utilisateurs.

Le seul bémol que j’ai pu trouver chez GeoRide, c’est l’obligation de télécharger l’application et de se créer un compte pour vos proches afin qu’ils soient alertés lors d’une chute ou autre. Selon GeoRide, c’est pour une question de RGPD.

Si vous voulez vous procurer ce boitier, il faudra se rendre sur le site officiel GeoRide et débourser la somme de 189€. A cela se rajoute 5€ par mois, afin de payer le « forfait » lié à la carte SIM. Le prix de 189€ est bien inférieur aux concurrents directs de GeoRide, pour un packaging bien plus complet.

Rendez-vous prochainement pour l’interview de Walane, qui nous a gentiment accordé de son temps pour répondre à nos questions !