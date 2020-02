Dans les méandres de la production du jeu vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. En ce dimanche nous replongeons dans une légende du RTS en 4K, Warcraft III Reforged. Puis nous allons explorer avec tension et humour une planète inconnue dans Journey of the Savage Planet avant de goûter à l’adrénaline concentrée dans Monster Energy Supercross 3 !

Journey of the Savage Planet

Kindread Aerospace est comme son nom ne l’indique pas, une compagnie d’exploration galactique. En bon soutier et employé du patron vénéré Martin Tweed, vous allez de planètes en planètes, pour les explorer, mais surtout trouver des ressources à piller, pardon exploiter. Vous allez donc commencer à gambader joyeusement dans un territoire vierge et qui réserve son lieu de surprise. Équipé d’une ridicule arme de poing à vous la découverte d’un univers bigarré aux couleurs pop et à la direction artistique plus que réussie.

Car ce qui nous charmé en premier, ce sont bien les partis pris esthétiques. Il y a de l’originalité, une belle maitrise de environnements, de la faune locale qui nous font sourire à chaque découverte. Surtout qu’au final, ces animaux ou plantes nous aident à avancer, que ce soit pour accumuler des ressources, créer de nouvelles armes ou simplement sauter dessus pour atteindre des endroits autrement inaccessibles. N’oublions pas au passage l’accumulation de ressources minières. Vous ferez de fréquents aller-retour sur la planète à l’aide de module de téléportation et votre vaisseau sera votre cocon protecteur pour vous reposer et fabriquer des équipements.

AVIS : 4/5

Nous sommes face à un jeu vidéo d’exploration vraiment agréable, pleins de bonnes idées et qui sait nous dépayser. Il y’a des combats certes, mais même s’ils sont importants, ce n’est pas le cœur du jeu. Nous avons passé un très bon moment, surtout que le titre est bourré d’un humour plutôt potache. De plus, il est commercialisé à peine plus de 30 euros. Il manque un peu d’ambition et se révèle un peu trop répétitif sur la fin, mais sans nous laisser sur notre faim.

505 Games, PC, PS4, Xbox One, https://www.amazon.fr/s?k=Journey+of+the+Savage+Planet&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss

Warcraft 3 Reforged

Légende du RTS si il en est, Warcraft 3 est le jeu de stratégie de tous les superlatifs. Les plus jeunes connaissent cet univers au travers de World of Warcraft mais les autres ont dépensé bien du flux vital à jouer à ce titre. Mais cela remonte à 2002 et de l’eau a coulé sous les ponts depuis. Donc c’est avec fébrilité que nous lançons cette version remastérisée.

Nous avions beaucoup apprécié celle de Starcraft, une véritable refonte graphique. Ici, nous sommes loin de la folie… Blizzard a conservé le même moteur de jeu, pour assurer la compatibilité avec les MOD et cartes crées pour la version originelle, cela se voit… Certes, il y’a des textures plus travaillées, une modélisation 3D plus fine, mais n’est pas du niveau d’un jeu Blizzard. Première déception et ce n’est pas la seule, Blizzard avait promis un travail de fond sur les cinématiques et le scénario. La claque attendue se fait attendre Une sorte de service minimum auquel le studio ne nous avait pas habitués. Ne parlons pas des fonctions qui ont disparues et l’impossibilité de retrouver les voix d’origines.

AVIS 2/5, 3,5/5 pour les anciens

Blizzard a toujours été une référence, qui a donné tout son sens à l’expression travail d’orfèvre dans l’univers vidéoludique. Force est de constater que ce Warcraft 3 Reforged n’emballe pas. À 15 euros comme Starcraft Remasterised, nous aurions passé l’éponge. Mais à 30 euros et 40 euros en éditions Spoils of War, c’est un peu du foutage de gueule. Les nostalgiques de la série vont succomber facilement, malgré une remastérisation qui manque de passion. Mais la nostalgie n’autorise pas tout, surtout de la part d’un grand studio.

Activision-Blizzard, PC, https://eu.shop.battle.net/fr-fr/product/warcraft-iii-reforged?blzcmp=wcr_shop_hpbottom

Monster Energy Supercross 3

Prenez le guidon d’une motocross pour un jeu vidéo qui vous entraine entre terre et ciel. La palette de contenus est belle avec 17 pistes et l’ensemble des pilotes de la compétition US. Ajoutez à cela des circuits supplémentaires, un éditeur de pistes et un mode en ligne plutôt bien fait.

Le tout est servi par une jolie technique, qui si elle aurait pu être encore plus impressionnante claque plutôt bien. Le modèle physique est réaliste, mais manque de subtilité. Ce que seuls les motards, les vrais appréhenderont vraiment. Les autres profiteront de sensation arcades très plaisantes, pour un jeu qui reste avant tout un show.

AVIS 3,5/5

Un bon petit jeu vidéo qui fera plaisir aux aficionados de ce type de compétition. Il tient la route techniquement, offre du contenu et des sensations. Ce n’est pas le jeu du siècle, il n’est pas exempt de défauts mais pourquoi bouder son plaisir. Les jeux de motocross fun et bien fait sont une denrée trop rare.

Milestone, PC, PS4, Xbox One, https://www.amazon.fr/s?k=Monster+Energy+Supercross+3&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2