Des nouvelles de The French Dispatch, le prochain Wes Anderson

Voici une nouvelle qui plaira aux fans de Wes Anderson. La maison de production Searchlight Pictures a publié ce mercredi une affiche qui vient teaser le prochain film du réalisateur intitulé The French Dispatch. Seulement quelques heures plus tard, une version française de cette affiche est dévoilée.

Cette affiche simple dévoile un logo au film, mais aussi un titre plus long; le titre complet du prochain film de Wes Anderson est donc The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun.

Cette affiche contient ensuite une information très intéressante: une date de sortie américaine fixée au 24 juillet prochain. La date de sortie française est elle fixée pour le 26 août prochain.

Elle annonce enfin que le film portera à l’écran « un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive au XXème siècle« .

Parmi les nombreuses marques de fabrique du réalisateur de La Famille Tenenbaum, Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel ou dernièrement L’Île aux Chiens, il y a le casting, généralement 5 étoiles. Et The French Dispatch ne dérogera certainement pas à la règle. On retrouvera des collaborateurs de Wes Anderson depuis de (très) nombreuses années tels que Owen Wilson ou Bill Murray. Mais nous retrouverons également Benicio del Toro, Tilda Swinton, Adrien Brody, Frances McDormand ou Timothée Chalamet. Et ce ne sont que quelques-uns des noms annoncés sur l’affiche… Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Kate Winslet, Jason Schwartzman et bien d’autres encore sont annoncés. Des acteurs français tels que Léa Seydoux, Mathieu Amalric, Guillaume Gallienne, Lyna Khoudri ou Cécile de France seront également de la partie.

Du bien beau monde pour un des films les plus attendus de l’année, tournés, pour rappel, en France à Angoulême.