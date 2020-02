Chrome, exit les applications !

Google a dernièrement annoncé la fin du support pour les applications tournant sous Chrome et Chrome OS. Un coup dur pour certains développeurs, Google souhaite en effet progressivement miser sur les Progressive Web Apps pour les remplacer. Découvrez-en plus sur cet article.

Déjà annoncé en 2017, Google accélère le pas concernant la fin des applications sous Chrome. En effet, le navigateur est connu pour ses très nombreuses applications proposées sur le Chrome Web Store. Les applications d’aide au quotidien, les applications qui préviennent lorsqu’un streamer est en live. Nous en avons tous installé au moins une.

Mais depuis, les technologies évoluent, et Google a désormais publié un calendrier d’arrêt de support pour les applications Chrome. En effet, sur le blog de Chromium, la firme américaine annonce une fin de support de manière progressive jusqu’en juin 2022. Dès le mois de mars de cette année, il ne vous sera plus possible de proposer une nouvelle application sur le store. En juin de cette année, exit les supports des Chrome Apps sous Windows, Mac et Linux.

Google mise en effet sur les Progressive Web Apps. Comme indiqué dans le nom, elles sont basées sur des technologies web, c’est devenu le nouveau standard de développement. Les multinationales comme Microsoft ou encore Samsung soutiennent également ce grand projet. Pour le moment, chez Apple, nous sommes encore très retissant à cette idée. De peur d’une concurrence féroce avec son App Store. Pour le moment, le support de cette technologie est très limité pour iOS et Safari.

Vous êtes développeur et vous souhaite en savoir plus sur les Progressive Web Apps. Google à mis en place une page totalement dédiée sur le site du navigateur. N’hésitez pas à la consulter si vous êtes un peu curieux.

Découvrez les autres actualités en cliquant ici