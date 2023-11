TUTO – Comment enregistrer un appel téléphonique sur iPhone gratuitement et sans application tierce ?

Enregistrer des appels téléphoniques peut s’avérer extrêmement utile à diverses fins. Par exemple, nous en avons besoin pour garder une trace de conversations importantes, d’entretiens ou de références personnelles. Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas nativement intégrée sur l’iPhone. En respect des lois sur l’enregistrement des appels dans certains pays (dont la France), Apple a préféré ne pas proposer d’application permettant de le faire. Néanmoins, si vous utilisez un iPhone, sachez que vous pouvez quand même enregistrer un appel gratuitement et sans application tierce. Dans cet article, nous vous expliquons comment procéder via un outil simple : votre boîte vocale.

Prérequis

Avant de commencer à enregistrer des appels sur votre iPhone, il est essentiel de comprendre les implications légales dans votre région. Les lois relatives à l’enregistrement des appels varient d’un endroit à l’autre et, dans certaines régions, il peut être illégal d’enregistrer une conversation sans le consentement de toutes les parties concernées. Familiarisez-vous donc avec les lois locales pour vous assurer que vous respectez les règles.

En France, l’article 226-1 du Code pénal interdit formellement d’enregistrer des appels téléphoniques si vous n’informez pas votre interlocuteur avant.

Voici l’article détaillé :

Est puni d‘un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci. Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.

Maintenant que vous êtes informé, voici comment enregistrer un appel gratuitement et sans application tierce.

Activée par défaut sur votre iPhone, la messagerie vocale vous permet d’enregistrer un appel sans passer par une application tierce. Toutefois, la durée d’enregistrement varie selon vos forfaits mobiles. Selon les opérateurs, elle peut durer entre 2 et 4 minutes. À vous donc de faire le test sur la durée maximale d’enregistrement une fois que vous avez appliqué la méthode ci-dessous.

Encore une fois, nous vous conseillons vivement d’informer votre interlocuteur que vous allez enregistrer votre conversation téléphonique. S’il est d’accord, le tutoriel peut commencer.

Enregistrer un appel sortant sur iPhone

Rendez-vous dans l’application Téléphone de votre iPhone.

Tapez votre propre numéro de téléphone et appuyez sur la touche Appeler. Vous serez alors automatiquement redirigé vers la messagerie vocale.

Après le bip, l’enregistrement du message vocal commence. Appuyez sur la touche Nouvel appel (Add Call).

Parcourez votre répertoire et sélectionnez le numéro du contact que vous souhaitez appeler.

Appuyez sur le bouton Conférence.

Et voilà ! La messagerie vocale va maintenant enregistrer votre appel. Vous pourrez consulter l’enregistrement dans votre boîte de messagerie vocale ultérieurement.

Enregistrer un appel entrant

Le procédé est quasi-similaire à l’appel entrant. Voici comment faire :

À la réception d’un appel entrant, informez votre interlocuteur que vous allez enregistrer la conversation. S’il est d’accord, mettez-le d’abord en attente.

Appelez votre propre numéro pour accéder à la messagerie vocale.

Après le bip sonore, mettez fin à l’attente et commencez votre conversation téléphonique. Votre boîte vocale va maintenant enregistrer l’appel comme s’il s’agissait d’un message vocal.

Rien de plus simple !

Conclusion

Utiliser votre boîte vocale pour enregistrer les appels est un moyen pratique pour enregistrer un appel téléphonique sur iPhone. Pensez juste à connaître et respecter les lois locales relatives à l’enregistrement des appels. N’oubliez pas d’obtenir le consentement des personnes concernées et d’utiliser cette fonction de manière responsable, dans le respect de la vie privée et de la légalité. Cette fonctionnalité peut être limité par la durée d’enregistrement maximum des messages sur votre boîte vocale. Par exemple chez Free Mobile, cette limite est de 4 minutes. Il est cependant possible de rappeler votre numéro toutes les 4 minutes.

Découvrez l’astuce dans la vidéo ci-dessous :