NZXT KRAKEN C-Series – La nouvelle gamme d’alimentations ATX

Ils n’en sont pas à leur coup d’essai. Ce mardi sort la dernière gamme de blocs d’alimentation ATX de chez NZXT. Succédant à la série E, la série C est toujours en partenariat avec Seasonic, l’un des fabricants de blocs d’alimentation les plus réputés.

KRAKEN C-Series, trois modèles certifiés 80 PLUS Gold

Comme annoncé plus haut, les trois modèles à sortir sont les C650, C750 et C850. Leur spécificité est bien entendu la puissance fournie qui diffère ! Allant de 650 watts à 850 watts. Comme l’a si bien cité le PDG de NZXT :

Nous avons vu et entendu de nombreuses histoires d’horreur de la part de la communauté. Les gens mettent leur cœur et leur âme dans leurs configurations. C’est pourquoi nous avons construit la Série C et la Série E pour donner à nos clients une tranquillité d’esprit absolue. Johnny Hou, fondateur et PDG de NZXT.

Une garantie de 10 ans appuie ses propos de fournir un produit rassurant et sûr.

Pour ajouter un peu de précisions, un bloc d’alimentation 80 PLUS Gold est honorable. Cela signifie une efficacité supérieure à 90%. Une perte de chaleur minime fait économiser de l’énergie et permet à l’alimentation de durer plus longtemps. La série C est conçue pour durer, et les protections incluses contre les sur/sous-tensions, les surintensités, les températures et les courts-circuits assurent la sécurité de vos composants de jeu coûteux.

Calculez votre dépense énergétique pour savoir quelle alimentation vous nécessitez. Les KRAKEN C-Series s’adaptent à tous les cas conformes à la norme ATX avec les C750 et C650 supportant les GPU NVIDIA jusqu’à un Geforce RTX 2080 ti. Les GPU AMD jusqu’à la Radeon VII sont également pris en charge. Le C850 peut prendre en charge quant à elle des configurations multi-GPU.

Le prix de ces trois bijoux s’élèvera à 99,90 € pour la C650, 114,90 € pour la C750 et 124,90 € pour la C850 !