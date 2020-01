L’assurance de vos Smartphones et appareils nomades

Nous sommes nombreux à utiliser des smartphones sans nous soucier des risques qui y sont liés et surtout des préjudices qui pourraient nous être causés en cas de panne ou de vol. Pourtant ces appareils nous coûtent parfois très chers à l’achat. Et certains sont vendus sans garantis pouvant couvrir un éventuel incident. Il devient donc plus que nécessaire voire indispensable de prévenir et se protéger de ces éventuels risques en souscrivant à une assurance pour vos smartphones. Ainsi, nous éviter ainsi de perdre de l’argent pour détails. Dans le domaine de l’assurance des smartphones, de nombreux produits sont disponibles auprès de structures agréées.

Découvrez-en quelques-uns en lisant cet article.

Test comparatif des smartphones

Un smartphone est un téléphone mobile intelligent qui nous est utile à plusieurs fins. Nous l’utilisons non seulement pour effectuer des appels, mais aussi et plus fréquemment, pour naviguer, faire des photos, conserver des documents importants pour nos diverses activités…. Le smartphone est devenu notre armoire privée où sont rangés des contenus très importants dans nos vies. Pour ce fait, il ne doit pas être choisi n’importe comment. En effet, un téléphone intelligent doit être capable de répondre aux attentes placées en lui. Il doit remplir certains critères tels que : la facilité d’utilisation, la rapidité, la résistance et surtout avoir une grande capacité et une longue autonomie de batterie. Ce sont là les critères les plus recherchés par les clients dans le choix des smartphones de nos jours. Mais, un smartphone remplissant tous ces critères reste très fragile et vulnérable dans vos mains s’il n’est pas assuré.

L’assurance des smartphones et appareils mobiles

Un appareil mobile, pour l’importance qu’il occupe dans la réalisation de vos activités quotidiennes. Ainsi, oit être assuré comme tout autre bien que vous possédez. Pour cela, la marque Carrefour Assurance vous propose son offre assurance Appareils Nomades. Il s’agit d’une Assurance mobile qui assure tous les appareils nomades, de moins de cinq ans, de la famille en cas de casse, vol, oxydation et toute autre cause non intentionnelle. Pour l’une quelconque de ces causes, l’indemnisation peut aller jusqu’à 650 euros par an. Cette offre de Carrefour Assurance https://assurance.carrefour.fr/ prend en compte non seulement vos téléphones. Mais aussi vos autres appareils électroniques portables, en un seul abonnement et sans que vous n’ayez besoin de les déclarer. Ce produit vous est accessible sans engagement avec la possibilité de rompre le contrat à n’importe quel moment. N’attendez donc plus que votre appareil électronique portable subisse un dommage avant de courir le réparer ou en acheter un neuf. Souscrivez à cette offre de Carrefour Assurance pour Smartphone et plus et mettez-vous à l’abri des dépenses imprévues concernant vos appareils nomades.