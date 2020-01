New Era – 100 ans et toujours sur le podium

Ce 15 janvier 2020, à New York, la marque internationale New Era a fêté ses 100 ans. Ses valeurs premières restées intactes sont désormais ancrées dans l’histoire, l’authentique et véritable référence de la casquette sur et en dehors du terrain.

C’est l’occasion de revenir sur un siècle de casquettes toutes plus originales les unes que les autres. Rappelant de nos jours une période où le style était bien différent de celui d’aujourd’hui. Tout a commencé avec les chapeaux Gatsby dans les années 20 pour suivre avec la fameuse New Era 59FIFTY Fiteed dans les années 50. Cette casquette emblématique a suivi jusque dans les années 90 avec l’habillement des sportifs.

« Faisant parti de la quatrième génération des propriétaires de la marque, c’est un grand honneur de célébrer les 100 ans de New Era et de son héritage lancé par mon arrière-grand-père Ehrhardt Koch. Avec des débuts modestes à Buffalo, NY, où nous pouvons fièrement dire que notre siège s’y situe encore, notre entreprise a évolué, passant d’une petite entreprise de chapeaux à l’une des premières marques mondiales de vêtements et d’accessoires » « Nous sommes extrêmement fiers de notre héritage et ravis du dynamisme dont nous jouissons au moment de nous engager dans nos 100 prochaines années ». Chris Koch, président et PDG de New Era Cap.

Depuis 2015 New Era est toujours en renouvellement constant

Depuis que New Era est au sommet. Des marques de vêtements mais aussi des accessoires, on pourrait penser qu’ils ne se réinventent plus. Qu’il n’est plus possible pour eux de continuer à progresser et signer des contrats les propulsant encore plus haut. Et pourtant en 2015, c’est avec Manchester United et les Yankees que New Era obtient l’exclusivité.

En 2016, New era devient la casquette officielle sur les terrains de la Ligue Nationale de Basketball (NBA). Cela fait donc de la firme américaine la première marque de couvre-chefs de l’histoire à avoir des droits exclusifs sur les 3 ligues majeures des US en même temps.

Pour ne rien retirer à cet impressionnant exploit, en 2018, la marque devient fournisseur officiel de la ligue de Football Canadienne. Et en 2020 c’est déjà l’Open d’Australie qui officialise le partenariat officiel de couvre-chefs.

Plusieurs collections spécifiques spécial 100 ans

A l’occasion des 100 ans, plusieurs collections spécifiques sortent pour célébrer notamment le futur de New Era. Des partenariats internationaux sont à l’honneur, Helmut Lang, Yohji Yamamoto, Levi’s et Havaianas, entre autres.

C’est l’occasion pour vous de découvrir les dernières nouveautés, si vous passez par Buffalo, allez voir le musée d’histoire où une exposition dédiée à la marque de casquettes vous y attendra.