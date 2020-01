CES 2020 – L’année des véhicules autonomes et connectés

Cette année, le CES 2020 a été marqué par les différentes présentations de véhicules autonomes et connectées. On va en faire un petit tour d’horizon.

Ford Co-Pilot360

Le constructeur élargit sa gamme d’aide à la conduite avec la Mustang Mach-E. En effet, ce nouveau système de conduite assistée, testé sur route ainsi que virtuellement et un nouveau simulateur. Il permet de tester les toutes dernières aides à la conduite. Ces recherches vont permettre de continuer à développer des véhicules autonomes Ford qui entreront en service en 2021.

Wello, Start-up Française et son véhicule connecté

Les habitants des villes utilisent un véhicule d’1,5 tonne pour transporter une seule personne d’en moyenne 70/80kg pour des trajets de moins 3 km dans la moitié des cas. Du coup, on constate des embouteillages, nuisances sonores, pollution, etc.

Forte de ses observations, Wello a conçue « Family » qui allie le vélo et la voiture.

La vélo pour sa légèreté, sa pertinence écologique et économique. Mais aussi pour son usage et sa facilité de stationnement. La voiture pour son confort, sa capacité d’emport, sa protection contre les intempéries et sa sécurité.

« Family » est un vélo cargo de 3 roues, équipé d’une carrosserie et autorisé à circuler sur les pistes cyclables. Doté d’une batterie d’une autonomie de 60 kilomètres, rechargeable via ses panneaux solaires de nouvelle génération ou sur le secteur, il transforme durablement les trajets du quotidien en protégeant l’environnement.

Bosch introduit l’intelligence artificielle dans les véhicules

A ce jour, le Groupe Bosch investit chaque année 3,7 milliards d’euros dans le développement de logiciels et compte plus de 30 000 développeurs software. Chez Bosch, ce sont 1 000 collaborateurs qui travaillent dans le domaine de l’IA.

Bosch estime qu’une des compétences-clés de l’avenir est l’application industrielle de l’intelligence artificielle. « Nous ne souhaitons pas utiliser l’intelligence artificielle pour modéliser l’être humain, mais plutôt optimiser la technique au profit de l’être humain » souligne Michael Bolle. « Pour cela, l’IA doit être fiable, solide et compréhensible. » Bosch insiste sur le fait que l’homme doit garder la maîtrise des véhicules, que ce soit sur la route, à la maison ou dans l’industrie.

LA BMW I3 URBAN SUITE

A l’occasion de ce CES 2020, BMW à présenter sa BMW i3 Urban Suite. Une i3 entièrement revisitée carrément premium. La marque compare d’ailleurs cet intérieur luxueux à un hôtel de charme. Objectif revendiqué par la marque allemande, rendre l’espace si agréable et accueillant que le conducteur n’hésitera pas à y passer du temps.

Pour y parvenir, BMW Group a notamment installé un grand siège confortable avec repose-pieds, un écran qui se rabat depuis la garniture de pavillon et une zone sonore personnalisée.

Véhicule Audi AI:ME

Une voiture qui pense par elle-même ? L’expérience «Audi Intelligence Experience» montre comment il fait. L’auto connaît son utilisateur et ses habitudes. Elle utilise des fonctions intelligentes combinées à l’intelligence artificielle pour accroître la sécurité, le bien-être et le confort des passagers. Également, le système de navigation à auto-apprentissage est déjà intégré dans la génération actuelle des systèmes MMI. Il enregistre les destinations préférées, les connecte avec la date, l’heure et la situation actuelle du trafic. À l’avenir, la voiture effectuera également une analyse précise des fonctions et des paramètres que son utilisateur préfère, allant de la position du siège, des supports, du guidage d’itinéraire et de la température au parfum de l’intérieur.